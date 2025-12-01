Terremoto Camerun: Brys esonerato a 20 giorni dalla Coppa d'Africa, chi è il nuovo CT
In carica dalla primavera del 2024, Marc Brys non è più il commissario tecnico del Camerun. Il tecnico belga è stato licenziato a 20 giorni dall'inizio della Coppa d'Africa, rimpiazzato seduta stante dal camerunense David Pagou. Quest'ultimo, a 56 anni, sarà affiancato nella sua missione dall'esperto Martin Ndtoungou Mpile (67 anni), che aveva guidato, tra l’altro, la nazionale ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Insieme guideranno i cinque volte campioni d’Africa al torneo continentale in Marocco, dove affronteranno Gabon, Costa d’Avorio e Mozambico nel gruppo F.
Tutto a 48 ore dalla rielezione di Samuel Eto’o come presidente della Federcalcio. Brys, secondo quanto riportato, paga soprattutto l’eliminazione ai playoff continentali per i Mondiali 2026. Tramite comunicato ufficiale diffuso, sono state spiegate anche le restanti ragioni dell'esonero dell'ormai ex CT, menzionando "molti incidenti" avvenuti e vari atti di "insubordinazione", nonché altri "commenti irriverenti" dalla sua nomina.