Shock in Francia: Boga e altri giocatori del Nizza picchiati dai tifosi dopo il ko col Lorient

Terribile pagina del calcio in Francia. Domenica sera, sulla via del ritorno da Lorient dopo un'altra sconfitta (3-1) che ha fatto scivolare il Nizza al nono posto, i giocatori sono stati vittima della reazione furente e incontrollata dei propri tifosi. Durante il tragitto dall’aeroporto al centro di allenamento, secondo quanto riferito da RMC Sport, Jeremie Boga e compagni hanno ricevuto un messaggio dal team manager che li avvertiva della presenza di un “comitato di accoglienza” muscoloso, con insulti e imprecazioni vari. E che non avrebbero dovuto rispondere.

Al loro arrivo, circa 400 persone, alcune delle quali in stato di ebbrezza, attendevano il pullman. A due tifosi è stato permesso di salire a bordo per parlare con i giocatori del Nizza. I due ultras si sono rivolti con tono potente, con insulti a corredo. A seguito di rimproveri e tirate d'orecchie per il comportamento di ciascun calciatore della squadra, dentro e fuori dal campo a detta degli accusatori. E la reazione? I giocatori prima si sono rifiutati di scendere dal pullman, dopodiché hanno cambiato idea ma la situazione è degenerata.

L'ex Sassuolo e Atalanta Boga fino a Terem Moffi hanno ricevuto sputi, pugni e calci al corpo e alle parti intime, oltre che insulti alle volte razzisti. Le "ragioni"? I tifosi in questione accuserebbero Boga di aver offerto biglietti ad amici marsigliesi per la partita contro l’OM, mentre il compagno di squadra di essere stato filmato mentre scherzava, dopo la sconfitta a Lorient, con il suo ex presidente Loic Fery. Gesto visto come mancanza di rispetto.

Non solo i giocatori. Anche il direttore sportivo del Nizza, Florian Maurice, ha ricevuto dei colpi. Un'imboscata in piena regola che ha colto impreparata e sopraffatta la sicurezza del centro d'allenamento del club francese. Yehvann Diouf però, secondo la ricostruzione dei colleghi di RMC Sport, sarebbe riuscito a tirare fuori dalla ressa Boga. In seguito a visite mediche, l'ex giocatore della Dea ha riportato almeno 5 giorni di ITT, ossia incapacità totale di lavorare.