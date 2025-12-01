Boga e altri giocatori del Nizza aggrediti. Il club denuncia l'agguato: "Eccessi inaccettabili"

L'aggressione subita dai giocatori del Nizza al rientro dalla sconfitta subita a Lorient ha fatto il giro del mondo. Una notizia raccapricciante, che non ha nulla a che vedere con il significato che dovrebbe rivestire il calcio, invece circa 400 tifosi degli aquilotti hanno voluto dare una "lezione" a Jeremie Boga e compagni.

Dopo un rimprovero animato e intriso di insulti da parte di due capi ultrà saliti a bordo del pullman per un confronto con i giocatori, questi ultimi hanno scelto di incontrare i restanti sostenitori del Nizza. Senza sapere quello che sarebbe successo poi: calci, pugni e sputi da parte di alcuni aggressori, che hanno teso un agguato ai calciatori. Specialmente all'ex Atalanta Boga e Moffi, ma è rimasto coinvolto anche il direttore sportivo del club Florian Maurice.

Atti sconsiderati che hanno mobilitato la società di Ligue 1, la quale ha trasmesso un comunicato ufficiale per denunciare il riprovevole accaduto: "Domenica, al loro ritorno da Lorient, gli Aiglons sono stati accolti davanti al Centro di allenamento e formazione da un importante gruppo di persone. Il club comprende la frustrazione generata dalla successione di prestazioni deludenti e lontane dai suoi valori. Tuttavia, gli eccessi registrati durante questo raduno sono inaccettabili", la nota del club. "Diversi membri del club sono stati presi di mira. L’OGC Nizza esprime loro tutto il suo sostegno e condanna questi atti con la massima fermezza".