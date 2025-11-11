Ufficiale Strasburgo, il talento di casa Samir El Mourabet rinnova fino al 2030

Cresciuto nella Racing Mutest Académie, Samir El Mourabet ha ufficialmente prolungato il proprio contratto con lo Strasburgo fino al 30 giugno 2030. Una notizia accolta con entusiasmo dai tifosi alsaziani, che vedono nel giovane centrocampista uno dei simboli più autentici del club.

Nessun giocatore del Racing ha collezionato più presenze di lui in campionato in questa stagione: una statistica che dice molto sulla sua importanza all’interno della squadra. Nato a Strasburgo nel 2005, El Mourabet ha iniziato a vestire la maglia del Racing all’età di dieci anni, percorrendo con pazienza e determinazione tutte le tappe della formazione giovanile. Dalle prime partite nei campionati minori fino all’esordio tra i professionisti, il suo percorso rappresenta alla perfezione la filosofia della Racing Mutest Académie, da anni fucina di talenti locali.

Dotato di una notevole visione di gioco e di una maturità tattica sorprendente per la sua età, El Mourabet si è imposto come punto di riferimento del centrocampo, unendo qualità tecniche e spirito di sacrificio. Con questo rinnovo fino al 2030, lo Strasburgo si assicura non solo la permanenza uno dei suoi migliori prospetti, ma mantiene anche un esempio di fedeltà e appartenenza. Samir El Mourabet incarna infatti lo spirito del club: passione, lavoro e orgoglio alsaziano. Un legame profondo destinato a continuare ancora a lungo.