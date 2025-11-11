L'ex CT Luxemburgo attacca Neymar: "Un vero leader guida con l’esempio, lui si lamenta"

Il ritorno in campo di Neymar con il Santos ha acceso un’ondata di polemiche in Brasile. Durante la sconfitta per 3-2 contro il Flamengo, l’attaccante - titolare per la prima volta dopo due mesi - ha mostrato un atteggiamento nervoso, ricevendo un cartellino giallo per proteste e criticando apertamente l’arbitro nell’intervallo. Non solo: si è innervosito con i compagni, ha attraversato il campo per battere un rinvio dal fondo e ha reagito male alla sostituzione, lasciando il terreno di gioco senza sedersi in panchina.

Le critiche non si sono fatte attendere. L’ex calciatore Neto, oggi opinionista, ha accusato Neymar di trascinare il Santos verso la retrocessione: "Pensate che vi salverà, ma finirete in Serie B per colpa sua e del presidente". Ma la voce più autorevole è arrivata da Vanderlei Luxemburgo, ex allenatore del Real Madrid e del Brasile, che aveva lanciato Neymar nel 2009. "Un vero leader non motiva solo con le parole, ma con i fatti", ha scritto su Instagram. "Neymar è un talento straordinario, ma deve dimostrarlo nei momenti difficili. Lamentarsi dell’arbitro o abbandonare il campo non aiuta la squadra. Bisogna correre fino all’ultimo minuto, sostenere i compagni e trasformare la frustrazione in energia collettiva. Il nome conta, ma l’esempio conta di più".

Neymar ha replicato indirettamente, pubblicando su Instagram una foto enigmatica di Kobe Bryant, simbolo di determinazione e silenziosa forza mentale, senza alcuna didascalia. Un messaggio di calma apparente nel pieno della tempesta.