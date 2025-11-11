Deschamps ritrova i suoi Bleus con il sorriso: clima disteso e battute a Clairefontaine

Clima disteso e buonumore a Clairefontaine, dove la Francia si è ritrovata per l’ultimo raduno dell’anno. In un video pubblicato sui canali ufficiali della nazionale, Didier Deschamps è apparso in grande forma, sorridente e ironico, fedele al suo spirito da eterno "chambreur".

Il commissario tecnico, visibilmente felice di riabbracciare i suoi giocatori, ha accolto ognuno con una battuta. Ibrahima Konaté è stato tra i primi a subirne gli scherzi: Deschamps non ha resistito a ricordargli la pesante sconfitta del Liverpool contro il Manchester City (3-0) del giorno precedente. "Succede, non si possono vincere tutte", ha detto ridendo. L’ex difensore del Lipsia ha risposto tra le risate: "Spegni la telecamera!".

Grande emozione, invece, per il ritorno di N’Golo Kanté, assente da un anno. "Piccolo uomo, come stai? Sempre col sorriso, eh?", gli ha detto Deschamps stringendolo forte in un abbraccio. Il centrocampista dell’Al Ittihad, come sempre schivo, ha risposto timidamente: "Tutto bene, grazie". Nemmeno Rayan Cherki è sfuggito alla verve del CT, preso di mira per il suo maglione colorato: "Niente male il tuo pullover!", ha ironizzato Deschamps.

Infine, il selezionatore ha augurato buon compleanno a Eduardo Camavinga, che compiva 23 anni: "Buon compleanno, magnifico!". "La vecchiaia…", ha scherzato il centrocampista del Real Madrid. Tra sorrisi e abbracci, la Francia si prepara ora alle ultime due sfide di qualificazione al Mondiale: Ucraina giovedì e Azerbaigian domenica, con l’obiettivo di blindare il primo posto nel girone.