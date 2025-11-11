Koeman esalta Kees Smit: "Ha la stessa visione di Pedri, usa entrambi i piedi con naturalezza"

A soli 19 anni, Kees Smit continua a far parlare di sé in Olanda. Il giovane centrocampista dell’AZ Alkmaar sta attirando l’attenzione di tutti, incluso Ronald Koeman, leggenda del calcio olandese ed ex allenatore del Barcellona. Intervistato sui talenti emergenti della Oranje, il CT ha tracciato un paragone sorprendente: "Devo stare attento a quello che dico, ma ho allenato Pedri al Barça e vedo molte cose di lui in Smit: i movimenti, l’uso di entrambi i piedi, la visione di gioco. È impressionante ciò che sta mostrando alla sua età".

Koeman, che fu tra i primi a credere in Pedri quando il club blaugrana pensava a un prestito, ha ricordato: "Dopo i primi due allenamenti capii che sarebbe diventato un grande giocatore". Ora sembra riconoscere lo stesso talento in Smit. "Se riuscirà a ottenere anche solo la metà di quanto ha fatto Pedri, tutta l’Olanda sarà felice", ha aggiunto.

Le parole arrivano dopo una settimana difficile per l’AZ, sconfitto 3-1 dal Crystal Palace e 5-1 dal PSV. Nonostante i risultati, Smit è stato tra i migliori in campo, ricevendo elogi anche in Inghilterra per la sua prestazione a Selhurst Park. In questa stagione ha già segnato due gol - entrambi da fuori area - e fornito quattro assist, oltre a essere uno dei giocatori dell’Eredivisie con più palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo. Convocato ancora con l’Under 21, Smit sogna ora il grande salto nella nazionale maggiore: il talento di Heiloo sembra pronto per spiccare il volo.