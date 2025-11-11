Marcus Rashford è il re degli assist in Liga. Un messaggio chiaro al Barcellona

Marcus Rashford arriva alla terza sosta della stagione come miglior assist-man della Liga, grazie ai tre passaggi decisivi firmati a Vigo. Sono sette in totale; l’attaccante inglese ha superato Milla e Lamine Yamal, mostrando tutto il suo talento. A Balaídos ha regalato due perle: nella prima occasione ha imbeccato Lewandowski con un cross imprevedibile, mentre nel secondo, su calcio d’angolo, ha messo in mostra la sua grande precisione.

Nonostante le voci che mettono in dubbio l’intenzione del club di esercitare l’opzione di riscatto - circa 30 milioni di euro -, Rashford continua a rispondere sul campo. Criticato da alcuni per presunte lacune tattiche e scarso contributo in fase difensiva, l’ex Manchester United aveva deluso a Bruges, ma Hansi Flick gli ha rinnovato la fiducia contro il Celta. L’inglese ha ripagato l’allenatore con una prestazione brillante e un hat-trick di assist, segnale forte a chi lo dava per finito.

Con il rientro di Raphinha, Rashford potrebbe ritrovarsi in un ruolo più marginale, quello di "uomo spacca-partite", pronto a sfruttare la sua potenza e la velocità nelle ripartenze. È forse questo il ruolo per cui era stato pensato al suo arrivo in Catalogna. I numeri, per ora, sono dalla sua parte: 6 gol e 9 assist in 16 presenze, una giocata decisiva a partita. Rashford, che era arrivato per rilanciarsi, sta lanciando un messaggio diretto a Deco e al Barça: merita di restare.