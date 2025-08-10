Ufficiale Sunderland, preso Masuaku: era svincolato dopo l'addio al Besiktas

Il Sunderland sha confermato l'ingaggio del terzino sinistro Arthur Masuaku con un contratto biennale. Masuaku, 31 anni, arriva a parametro zero dopo aver lasciato il Besiktas quest'estate.

Il difensore ha giocato per il West Ham 128 volte in Premier League, dal 2016 al 2023. Al suo arrivo, Masuaku ha dichiarato: "Sono entusiasta di essere qui e sono anche molto felice di tornare in Premier League. È chiaro che il Sunderland è un club di alto livello e sono grato per l'opportunità. Voglio portare ai tifosi una mentalità vincente e gioia, e non vedo l'ora di iniziare".

Questo il comunicato del club: "Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l'ingaggio di Arthur Masuaku, soggetto all'autorizzazione internazionale. Il terzino sinistro firma un contratto biennale e diventa il decimo acquisto estivo del Club dopo gli arrivi di Enzo Le Fée, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs e Marc Guiu. Masuaku, 31 anni, torna in Premier League dopo un'assenza di tre anni, avendo rappresentato il West Ham United 128 volte dal 2016 al 2023. Dopo aver lasciato East London per il Beşiktaş JK, il nazionale della Repubblica Democratica del Congo ha collezionato 108 presenze e 18 assist per la squadra turca della Süper Lig prima di lasciare Istanbul quest'estate".