Ufficiale

Sunderland, preso Masuaku: era svincolato dopo l'addio al Besiktas

© foto di phcimages.com/Image Sport
Oggi alle 11:27Calcio estero
di Daniele Najjar

Il Sunderland sha confermato l'ingaggio del terzino sinistro Arthur Masuaku con un contratto biennale. Masuaku, 31 anni, arriva a parametro zero dopo aver lasciato il Besiktas quest'estate.

Il difensore ha giocato per il West Ham 128 volte in Premier League, dal 2016 al 2023. Al suo arrivo, Masuaku ha dichiarato: "Sono entusiasta di essere qui e sono anche molto felice di tornare in Premier League. È chiaro che il Sunderland è un club di alto livello e sono grato per l'opportunità. Voglio portare ai tifosi una mentalità vincente e gioia, e non vedo l'ora di iniziare".

