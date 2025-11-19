Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pressioni di tifosi e politici, l'Arsenal chiude la partnership con Visit Rwanda dopo 8 anni

Pressioni di tifosi e politici, l'Arsenal chiude la partnership con Visit Rwanda dopo 8 anniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

La partnership tra Arsenal e Visit Rwanda, durata otto anni, terminerà a giugno. La conferma è arrivata direttamente dal club inglese, in mezzo alla crescente pressione dei tifosi. L’ente del turismo del Paese africano divenne il primo partner ufficiale di manica dei Gunners nel maggio 2018, inizialmente con un accordo di sponsorizzazione triennale del valore di 10 milioni di sterline, prima che venisse concordata un’estensione fino a giugno 2026.

La lunga collaborazione della società di Premier League con Visit Rwanda ha attirato però diffuse critiche da parte dei tifosi della piazza, ma anche dei leader politici negli ultimi anni, a causa della violenza in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo congolese ha accusato il Rwanda di armare e inviare truppe a sostegno dei ribelli M23, che hanno conquistato numerose città e paesi chiave, oltre che ucciso migliaia di persone nel processo. E l'accusa, arrivata da parte dei tifosi proprio contro il proprio club, celava la speranza di arrivare ad un divorzio tra le parti. Per "mettere da parte i guadagni economici" di fronte agli accaduti.

"Arsenal e il Rwanda Development Board hanno concordato di concludere la loro partnership alla fine di questa stagione, mettendo fine a una collaborazione durata otto stagioni che ha visto Visit Rwanda come primo Official Sleeve Partner dell’Arsenal. La decisione riflette la strategia più ampia di Visit Rwanda di diversificare le sue partnership sportive globali ed espandersi in nuovi mercati che supportino la prossima fase delle sue ambizioni turistiche e d’investimento", la spiegazione data nel comunicato ufficiale l'Arsenal. "Gli arrivi di visitatori hanno raggiunto 1,3 milioni nel 2024, con entrate turistiche salite a 650 milioni di dollari, un aumento del 47% dall’inizio della partnership".

"Arsenal e il Rwanda Development Board hanno superato gli obiettivi originali della partnership: promuovere la conservazione e il turismo sostenibile, ispirare milioni di tifosi a scoprire il Paese e creare una base duratura per la crescita del turismo. La partnership ha inoltre sostenuto - si legge nella nota - l’ambizione del Rwanda per diventare un hub sportivo internazionale in Africa e ospitare più eventi sportivi globali, fornendo al contempo iniziative calcistiche di base che hanno aiutato centinaia di giovani giocatori e allenatori a sviluppare le proprie competenze e a ispirare una maggiore partecipazione allo sport in tutto il Paese".

Articoli correlati
C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata... C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL
Nuno Tavares via? La Lazio lo ha pagato 5 milioni. Ma il 35% va all'Arsenal Nuno Tavares via? La Lazio lo ha pagato 5 milioni. Ma il 35% va all'Arsenal
Arsenal, gli esami confermano: infortunio muscolare per Gabriel, salta il Tottenham?... Arsenal, gli esami confermano: infortunio muscolare per Gabriel, salta il Tottenham?
Altre notizie Calcio estero
Haiti qualificata al Mondiale. La FHF festeggia ricordando la battaglia per l'indipendenza... Haiti qualificata al Mondiale. La FHF festeggia ricordando la battaglia per l'indipendenza del 1803
Antony rivela: "In estate vicino al Bayern. Sono stato colpito dalla grandezza del... Antony rivela: "In estate vicino al Bayern. Sono stato colpito dalla grandezza del club"
Pressioni di tifosi e politici, l'Arsenal chiude la partnership con Visit Rwanda... Pressioni di tifosi e politici, l'Arsenal chiude la partnership con Visit Rwanda dopo 8 anni
Caso Adeyemi, il giocatore rompe il silenzio: "Commesso un errore enorme per leggerezza"... Caso Adeyemi, il giocatore rompe il silenzio: "Commesso un errore enorme per leggerezza"
Manchester United, caccia al sostituto di Maguire: l'obiettivo è Guehi del Crystal... Manchester United, caccia al sostituto di Maguire: l'obiettivo è Guehi del Crystal Palace
Supercoppa di Francia in Kuwait: PSG-Marsiglia si giocherà l'otto gennaio Supercoppa di Francia in Kuwait: PSG-Marsiglia si giocherà l'otto gennaio
Thor e gli Avengers sulla maglia del Real Madrid. L'Adidas lancia una maglia speciale... Thor e gli Avengers sulla maglia del Real Madrid. L'Adidas lancia una maglia speciale
Caso Adeyemi: coltelli, tirapugni e passamontagna. L'elenco delle armi acquistate... Caso Adeyemi: coltelli, tirapugni e passamontagna. L'elenco delle armi acquistate dall'attaccante
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
3 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
4 La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula
5 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutti"
Immagine top news n.1 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.2 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.3 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.4 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.5 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Immagine top news n.6 Curacao stacca il pass Mondiale! Alla Coppa del Mondo 2026 anche Haiti e Panama
Immagine top news n.7 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri non è sorpreso dal Ravenna: "Proprietà forte e giocatori da Serie A, era prevedibile"
Immagine news Serie A n.2 Mussa: "Derby, il Milan è la peggior avversaria che l’Inter possa affrontare"
Immagine news Serie C n.3 Banchieri vota Vicenza: "Squadra superiore alle altre, vincerà il campionato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, corsa a due per la porta. Suzuki rischia anche più di 4 mesi di stop
Immagine news Serie A n.2 "Non ce la fai più, devi smettere". Inter, l'ex Arnautovic svela: "Da anni discuto con mia moglie"
Immagine news Serie A n.3 Le possibili avversarie dell’Italia: l'Irlanda del giallorosso Ferguson. E di un dentista
Immagine news Serie A n.4 Parma, buone notizie per Cuesta: il punto sulle condizioni di Oristanio e Almqvist
Immagine news Serie A n.5 Modric schierato per i tifosi... del Montenegro: "Non mi ero accorto che l'ovazione fosse per me"
Immagine news Serie A n.6 Mussa: "Derby, il Milan è la peggior avversaria che l’Inter possa affrontare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B in nazionale: impegni per 40 giocatori. Dagasso in gol, Cherubini show con l'Italia U21
Immagine news Serie B n.2 Serie B, gli arbitri della 13ª giornata: Padova-Venezia, c'è Maresca. Fourneau per Avellino-Empoli
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, bufera sul bilancio 2024: il club smentisce e minaccia azioni legali
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Pompetti: "Non smetterò mai di ringraziare Pescara. Sarò in tribuna"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Chichizola: "Ho iniziato con il basket, a 12 anni mi hanno messo in porta"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Ruggeri: "Contro la Reggiana con serenità. Dobbiamo ritrovare solidità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Banchieri non è sorpreso dal Ravenna: "Proprietà forte e giocatori da Serie A, era prevedibile"
Immagine news Serie C n.2 Trento, solo un gol per Ebone e Pellegri: a gennaio si torna sul mercato per un nuovo attaccante
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, il dg Gualtieri: "Se il mister riterrà necessario intervenire, gennaio lo faremo"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, serve una scossa in vista del Vicenza: Pasini incontra la squadra
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, respinto il ricorso per Iaccarino: l'esterno d'attacco salta la sfida con l'Ascoli
Immagine news Serie C n.6 Sorrento, Cacace nuovo direttore sportivo: "Darò il massimo per i colori che ho sempre vestito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, le convocati per la doppia amichevole con gli USA: torna Matilde Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter ospita l'Hacken: c'è da rimontare l'1-0. Il programma di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…