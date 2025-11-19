Pressioni di tifosi e politici, l'Arsenal chiude la partnership con Visit Rwanda dopo 8 anni

La partnership tra Arsenal e Visit Rwanda, durata otto anni, terminerà a giugno. La conferma è arrivata direttamente dal club inglese, in mezzo alla crescente pressione dei tifosi. L’ente del turismo del Paese africano divenne il primo partner ufficiale di manica dei Gunners nel maggio 2018, inizialmente con un accordo di sponsorizzazione triennale del valore di 10 milioni di sterline, prima che venisse concordata un’estensione fino a giugno 2026.

La lunga collaborazione della società di Premier League con Visit Rwanda ha attirato però diffuse critiche da parte dei tifosi della piazza, ma anche dei leader politici negli ultimi anni, a causa della violenza in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo congolese ha accusato il Rwanda di armare e inviare truppe a sostegno dei ribelli M23, che hanno conquistato numerose città e paesi chiave, oltre che ucciso migliaia di persone nel processo. E l'accusa, arrivata da parte dei tifosi proprio contro il proprio club, celava la speranza di arrivare ad un divorzio tra le parti. Per "mettere da parte i guadagni economici" di fronte agli accaduti.

"Arsenal e il Rwanda Development Board hanno concordato di concludere la loro partnership alla fine di questa stagione, mettendo fine a una collaborazione durata otto stagioni che ha visto Visit Rwanda come primo Official Sleeve Partner dell’Arsenal. La decisione riflette la strategia più ampia di Visit Rwanda di diversificare le sue partnership sportive globali ed espandersi in nuovi mercati che supportino la prossima fase delle sue ambizioni turistiche e d’investimento", la spiegazione data nel comunicato ufficiale l'Arsenal. "Gli arrivi di visitatori hanno raggiunto 1,3 milioni nel 2024, con entrate turistiche salite a 650 milioni di dollari, un aumento del 47% dall’inizio della partnership".

"Arsenal e il Rwanda Development Board hanno superato gli obiettivi originali della partnership: promuovere la conservazione e il turismo sostenibile, ispirare milioni di tifosi a scoprire il Paese e creare una base duratura per la crescita del turismo. La partnership ha inoltre sostenuto - si legge nella nota - l’ambizione del Rwanda per diventare un hub sportivo internazionale in Africa e ospitare più eventi sportivi globali, fornendo al contempo iniziative calcistiche di base che hanno aiutato centinaia di giovani giocatori e allenatori a sviluppare le proprie competenze e a ispirare una maggiore partecipazione allo sport in tutto il Paese".