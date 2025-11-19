Antony rivela: "In estate vicino al Bayern. Sono stato colpito dalla grandezza del club"
Il Bayern Monaco la scorsa estate, nell’ultimo giorno di mercato, aveva provato a portare in Germania l’esterno d’attacco Antony, per una cifra attorno ai 25 milioni di sterline, che poi è stato acquistato a titolo definitivo dal Betis dove aveva giocato in prestito nella stagione precedente.
A rivelarlo è lo stesso brasiliano ai microfoni di Globo Esporte: “Sarò completamente onesto con voi, quell’offerta mia ha veramente scosso. Stiamo parlando di un gigante mondiale nel mondo del calcio come il Bayern Monaco e di un allenatore che ha un certo tipo di storia come Kompany. - spiega Antony – Mi ha chiamato e abbiamo parlato, è stato molto gentile con me e mi ha detto che il mio modo di giocare a calcio gli è piaciuto molto”.
“Mi ha davvero colpito la grandezza del club e dell’allenatore e il modo in cui si è avvicinato a me e il modo in cui mi ha parlato”, ha concluso il classe 2000. Parole che sembrano tenere aperto uno spiragli per un futuro in Germania.
