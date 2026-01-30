Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ter Stegen mette Livakovic alla porta: fine prestito al Girona, il portiere torna in patria

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:26
Pierpaolo Matrone

Si chiude in anticipo l’esperienza di Dominik Livakovic con la maglia del Girona. Il club catalano ha comunicato l’interruzione del prestito del portiere croato, dopo aver trovato un’intesa con il Fenerbahçe, proprietario del cartellino. Un’avventura breve e senza la continuità sperata, iniziata la scorsa estate e mai decollata sul piano del minutaggio. A mettere Livakovic alla porta è stato anche il recente arrivo a Montilivì di ter Stegen dal Barcellona.

Il futuro immediato di Livakovic sarà ancora in prestito, ma alla Dinamo Zagabria. Il club croato ha raggiunto un accordo con il Fenerbahçe per un’operazione da circa 300mila euro per il prestito, permettendo all’estremo difensore di rientrare in un ambiente che conosce bene e di tornare protagonista con regolarità. Una scelta legata soprattutto alla necessità di giocare con costanza in vista dei prossimi impegni internazionali, Mondiale compreso.

La separazione dal Girona arriva dopo settimane di riflessioni e tentativi di trovare una soluzione condivisa. La società ha sempre ribadito che non esistevano problemi personali o disciplinari, ma solo valutazioni tecniche legate all’inserimento nella rosa. L’accordo raggiunto consente ora un’uscita senza strappi e libera anche spazio per ulteriori operazioni di mercato del club spagnolo, che ha salutato Livakovic augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

