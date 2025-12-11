Girona, caso Livakovic: si rifiuta di giocare per non perdere la possibilità di andar via a gennaio

"La Liga è sempre stato un sogno. L’intensità, l’ambiente, la passione e il livello della competizione sono qualcosa che ogni calciatore vuole vivere prima o poi". Così parlava a inizio settembre Dominik Livakovic, raggiante per il suo approdo al Girona. L’arrivo del portiere croato, titolare della sua Nazionale e reduce da stagioni ad alto livello, era stato accolto come un colpo di spessore: un rinforzo esperto, desiderato da club più blasonati e potenzialmente decisivo per una squadra che cercava stabilità tra i pali dopo il rendimento altalenante mostrato da Paulo Gazzaniga.

Ma a distanza di pochi mesi, l’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a un paradosso clamoroso: Livakovic non ha giocato neanche un minuto. Il Girona naviga nelle zone basse della classifica, con la peggior difesa della Liga (29 gol subiti in 15 partite), mentre Gazzaniga continua a essere confermato nonostante errori in serie. Una scelta che il tecnico Míchel ha difeso pubblicamente: secondo lui, il croato non avrebbe risposto come atteso alle richieste tattiche imposte dallo staff.

La situazione si è poi incrinata definitivamente. Livakovic, deciso a non compromettere le sue chance in vista del Mondiale 2026, ha comunicato al club la volontà di partire già da ottobre. Ha rifiutato in più occasioni di scaldarsi e ha spiegato chiaramente che, se impiegato anche per un solo minuto, non potrebbe trasferirsi a un terzo club a gennaio dopo aver già giocato con il Fenerbahçe a inizio stagione.