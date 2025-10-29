Tragedia in Germania: malore allo stadio, tifoso del Lipsia muore prima del match di DFB-Pokal

Una tragica notizia ha funestato la DFB-Pokal (Coppa di Germania). Pochi minuti prima del fischio d'inizio della sfida tra Energie Cottbus e Lipsia, un tifoso della squadra ospite è stato colpito da un malore fatale mentre si accingeva a entrare nello stadio. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, l'uomo è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La notizia del decesso, diffusasi negli istanti iniziali della partita, ha raggiunto i calciatori del Lipsia solo durante l'intervallo, gettando un'ombra di tristezza sull'incontro. Il club tedesco ha subito diramato un comunicato ufficiale, esprimendo profondo dolore:

"Purtroppo, uno dei nostri tifosi ha avuto un malore mentre entrava allo stadio. Abbiamo appena ricevuto la triste notizia che il tifoso dell'RB Leipzig in questione è deceduto in ospedale. Per questo motivo, e per rispetto nei confronti della sua famiglia, ridurremo al minimo la nostra copertura in diretta da Cottbus. Chiediamo la vostra comprensione, ma in momenti come questo il calcio passa in secondo piano. Il club desidera porgere le più sentite condoglianze alla famiglia".

Nonostante la vittoria ottenuta sul campo con il risultato di 4-1, l'atmosfera finale è rimasta cupa e di profondo rispetto. Al termine della gara, i giocatori del Lipsia si sono recati sotto la curva per manifestare la loro vicinanza e il loro cordoglio ai sostenitori. "Abbiamo vinto, ma i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia del defunto," ha dichiarato il capitano David Raum, visibilmente commosso, sintetizzando il sentimento di tutto l'ambiente sportivo.