Ufficiale Lens, colpo a centrocampo: dal Lipsia arriva Haidara: le cifre dell'operazione

Il Lens piazza il primo affondo concreto del suo mercato invernale e mette a segno un’operazione di spessore per il centrocampo. Il club Sang et Or ha infatti chiuso per l’arrivo di Amadou Haidara, profilo seguito da settimane e individuato come rinforzo ideale per alzare qualità ed esperienza nella mediana della squadra di Pierre Sage.

Reduce da mesi complicati al Lipsia, dove era finito ai margini del progetto tecnico senza collezionare minuti in stagione, il nazionale maliano ha scelto il Lens come tappa giusta per rilanciare la propria carriera. La fiducia dell’allenatore e la solidità del progetto sportivo hanno avuto un peso decisivo nella scelta del centrocampista, attualmente impegnato con il Mali in Coppa d’Africa.

Il profilo di Haidara risponde perfettamente alle esigenze del Lens: centrocampista completo, abituato a più ruoli e con una notevole esperienza internazionale. In carriera vanta oltre 330 presenze complessive, 64 delle quali in competizioni europee, un bagaglio che potrà risultare prezioso nella corsa al vertice della Ligue 1.

Dal punto di vista economico, l’operazione è stata definita a cifre contenute. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il Lens ha investito circa 2 milioni di euro più un bonus di 1 milione legato alle prestazioni, assicurandosi un giocatore che fino a poco tempo fa aveva una valutazione ben più elevata. Il maliano ha firmato un contratto fino al 2029, segnale chiaro della fiducia riposta dal club.