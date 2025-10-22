Marsiglia rimontato a Lisbona, Paixao: "Il primo giallo di Emerson mi è parso eccessivo"

Sconfitta amara per l’Olympique Marsiglia, battuto 2-1 dal Sporting Lisbona nella terza giornata di Champions League. Eppure la serata era iniziata nel migliore dei modi per i francesi, avanti grazie al gol di Igor Paixao, al suo terzo centro nella competizione. Ma la gara è presto cambiata volto dopo l’espulsione di Emerson, che ha lasciato i compagni in dieci sul finire del primo tempo.

A far discutere è stata soprattutto la decisione dell’arbitro sloveno Rade Obrenovic, che ha mostrato il secondo giallo al terzino marsigliese per simulazione. Un episodio che ha scatenato le proteste dell’OM e che ha indirizzato la partita a favore dei portoghesi, capaci di ribaltare il risultato nella ripresa. Nel post partita, Paixao ha preferito mantenere toni pacati, pur lasciando intendere il suo disaccordo: "Giocare qui è sempre difficile, ma non voglio parlare dell’arbitro. Credo che il primo cartellino per Emerson sia stato eccessivo: non c’era intenzione di toccare il pallone con la mano. È successo, dobbiamo guardare avanti e pensare al prossimo match".

Un k.o. che pesa in classifica e rischia di complicare il cammino europeo dei francesi, ora costretti a inseguire in un campionato che si fa sempre più incerto, nonostante le big abbiano già spiccato il volo.