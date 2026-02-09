Ufficiale Un ex Parma si trasferisce in Israele: Cyprien è un nuovo giocatore del M. Netanya

Il Maccabi Netanya ha ingaggiato una vecchia conoscenza della Serie A: Wylan Cyprien è infatti un nuovo giocatore del club israeliano. Il centrocampista francese di 31 anni è arrivato in Israele nelle ultime ore insieme alla famiglia e firmerà il contratto dopo aver completato con successo le visite mediche. L’operazione è stata conclusa a parametro zero e rappresenta un rinforzo importante per la squadra guidata da Roni Levy.

Cresciuto nel vivaio del Lens, Cyprien ha esordito tra i professionisti nel 2012, collezionando oltre cento presenze con il club nordista prima del trasferimento al Nizza nel 2016. In Costa Azzurra ha vissuto il periodo più brillante della carriera, affermandosi come uno dei centrocampisti più completi della Ligue 1. Nel 2020 è arrivato il passaggio al Parma, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo, ma l’esperienza italiana non è stata fruttuosa, anche a causa di continui cambi di ruolo e spazio ridotto.

Negli anni successivi ha vissuto diverse parentesi tra Nantes, Sion e, più recentemente, in Cina con il Changchun Yatai. Nonostante un percorso segnato da discontinuità, Cyprien porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale importante, maturato anche nelle nazionali giovanili francesi. I