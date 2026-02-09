Un nuovo Drogba per Mourinho? Lo Special One battezza Cabral: "Movimenti simili"

Il paragone ha sorpreso molti, ma trattandosi di José Mourinho non dovrebbe. Dopo l'ingresso in campo convincente di Anisio Cabral, il tecnico del Benfica ha tirato fuori un nome pesante per descrivere il giovane talento: Didier Drogba. Un accostamento che nasce da dettagli ben precisi e da un’esperienza diretta, quella vissuta dallo Special One al Chelsea a partire dal 2004, quando prese l’attaccante ivoriano dal Marsiglia e lo trasformò in uno dei centravanti più dominanti della Premier League.

Secondo Mourinho, Anisio condivide con Drogba alcune caratteristiche chiave: fisicità, capacità di proteggere il pallone e lavoro spalle alla porta, un fondamentale sempre più raro ma prezioso. "Ha movimenti molto simili a un giocatore che ho allenato, soprattutto quando gioca di spalle", ha spiegato il tecnico, sottolineando però una differenza evidente: "Drogba, su cinque cross, segnava cinque gol di testa".

Proprio il gioco spalle alla porta fu uno degli aspetti su cui Drogba lavorò di più sotto la guida di Mourinho, adattandosi alle esigenze di un campionato duro e fisico come la Premier League. Lo stesso ex attaccante lo raccontò nel 2020, ricordando l’impatto culturale con il calcio inglese: "Altrove, quando subisci una spinta cadi e l’arbitro ammonisce il difensore. In Inghilterra devi rialzarti e stringere la mano all’avversario", raccontò sorridendo a The Athletic. All’epoca, però, non fu semplice abituarsi.

Drogba sapeva però di essere arrivato nel posto giusto. Mourinho glielo chiarì fin dal primo incontro, parlandogli in francese: elogi, ma anche una sfida diretta. Per diventare un grande giocatore, gli disse, serviva giocare in un grande club e affidarsi a lui. Un messaggio che oggi, a distanza di anni, sembra tornare attuale. Per Anísio il percorso è appena iniziato, ma le fondamenta ricordano da vicino quelle di un certo numero 11 che, partendo da Londra, ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio europeo.