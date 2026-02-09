"Guardate Donnarumma". City, Haaland impressionato: "Il miglior portiere del pianeta"

Erling Haaland è apparso entusiasta e ricolmo di gioia dopo la vittoria ottenuta in rimonta per 2-1 ai danni del Liverpool, ad Anfield, in Premier League. Szoboszlai ha stappato il match con un arcobaleno su punizione, poi Bernardo Silva ha siglato il pareggio e su rigore guadagnato da Nunes il bomber norvegese del Manchester City si è presentato dal dischetto per siglare la rete del sorpasso definitivo. E del trionfo. Ma anche Gianluigi Donnarumma , numero uno della Nazionale italiana e di Guardiola, è salito in cattedra con uno splendido salvataggio in tuffo per evitare il pari a Mac Allister.

"Una sensazione incredibile!" ha esordito Haaland nell'intervista post-partita ai microfoni ufficiali del suo club. "Un'emozione pazzesca quando ha segnato Bernardo. Speravo esultasse un po' di più, ma lui voleva subito un altro gol, e ho adorato questo spirito. Alla fine sono sensazioni incredibili", ha scherzato il 25enne. Invece al momento della battuta dal dischetto ha svelato: "Ero davvero nervoso poco prima di calciare il rigore. Il mio unico pensiero era buttarla dentro: non ci ero riuscito nella partita in casa, quindi mi sono allenato molto. Sono solo felice di aver segnato."

Poi gli applausi doverosi al suo amico e compagno di squadra Donnarumma: "Sappiamo quanto sia difficile giocare qui. Abbiamo visto nel secondo tempo che hanno espresso un buon calcio, ma siamo riusciti a tenerli a bada. E guardate Gigio: ha fatto una parata incredibile su Mac Allister. Per me è stata fuori dal mondo. Dimostra perché è il migliore del pianeta".