PSG, Marquinhos ancora ai box: a rischio anche la Champions contro il Leverkusen
Il ritorno in campo di Marquinhos dovrà ancora attendere. Il capitano del Paris Saint-Germain, fermatosi per un infortunio al quadricipite sinistro nella gara contro l’Olympique Marsiglia lo scorso 22 settembre (sconfitta per 0-1), non sarà disponibile per la sfida di venerdì contro lo Strasburgo, valida per l’ottava giornata di Ligue 1 al Parc des Princes. A riportarlo è L’Équipe, secondo cui il difensore brasiliano dovrà proseguire le cure più a lungo del previsto.
Il giocatore, 31 anni, non ha ancora ripreso completamente il lavoro con il gruppo e il suo recupero procede con cautela per evitare ricadute. Di conseguenza, anche la sua presenza nella trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen, in programma il 21 ottobre alla BayArena, resta fortemente in dubbio.
Il PSG, attualmente impegnato su più fronti, punta a gestire la situazione con prudenza. Lo staff medico non intende affrettare i tempi, preferendo un pieno recupero fisico in vista della fase cruciale della stagione. La speranza del club parigino è di poter contare nuovamente su Marquinhos entro fine ottobre, ma al momento la prudenza resta la parola d’ordine.
