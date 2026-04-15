Una nuova Meisterschale: il trofeo di Bundesliga si rifà il look, ecco cosa cambia

In cima alla classifica, l'attuale stagione del Bayern Monaco schiacciasassi di Vincent Kompany sembra ormai aver spianato la strada verso il titolo di Bundesliga. Dopo 29 partite, il bavaresi procedono spediti con ben 76 punti, mentre l'inseguitrice Borussia Dortmund ne ha solo 64. Se i gialloneri dovessero perdere sul campo dell'Hoffenheim e il Bayern dovesse invece aggiudicarsi la sfida casalinga contro lo Stoccarda domenica, il 35° trofeo da Campione di Germania sarebbe matematicamente assegnato.

Tra le mani dei giocatori di Kompany, ad ogni modo, dovrebbe finire il famoso "Meisterschale". E quest'anno è cambiato e... cresciuto: l'anello esterno esistente è stato sostituito da uno più grande per creare ulteriore spazio per le incisioni del nome dei futuri campioni. Come riportato dalla DFL, con questo attuale ampliamento è stato garantito spazio a sufficienza per i prossimi 30 anni. Il nuovo anello esterno comprende ora un totale di cinque fasce, ovvero due in più rispetto a prima.

Sul nuovo anello sono stati incisi tutti i Campioni di Germania a partire dal 1982. Per la trasformazione, il trofeo di Bundesliga è stato smontato in ogni sua parte e sottoposto a un restauro. Oggi pesa più di 11 kg e ha un diametro di 56 centimetri. Il Meisterschale è il trofeo utilizzato per premiare la squadra vincitrice del campionato tedesco ormai dal 1949, quando sostituì la statua "Victoria" andata perduta durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il piatto, storicamente, è stato progettato e realizzato dalla professoressa d'arte Elisabeth Treskow presso le Scuole d'Arte di Colonia. L'attuale espansione del trofeo è la terza della sua storia: la prima risale al 1981, quando fu aggiunto un anello d'argento decorato con placche per le incisioni e cinque pietre di tormalina da 71,98 carati con castone in oro. La seconda avvenne prima della finale della stagione 2008/09, quando furono applicate cinque placche più grandi per ospitare i nomi aggiuntivi.