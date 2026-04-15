TMW Una squadra sulle spalle e un futuro scritto: Yamal vincerà la Champions e molto altro

Nel calcio basta una notte storta, una qualificazione sfumata e qualche dichiarazione pungente per cambiare il racconto. È successo anche a Lamine Yamal, finito nel mirino dopo l’eliminazione del Barcellona e le parole dure di Diego Simeone. Ma fermarsi a questo significherebbe perdere completamente la prospettiva.

Perché Yamal, oggi, è già qualcosa di raro. A diciotto anni è il riferimento tecnico di una delle squadre più forti e più esposte al mondo. Non un giovane promettente, non un talento da inserire gradualmente, ma un giocatore a cui i compagni si affidano in ogni momento della partita. Quando serve una giocata, quando serve accendere il ritmo, quando serve assumersi una responsabilità, il pallone passa dai suoi piedi. È questo il dettaglio che fa la differenza. Più ancora dei numeri, che pure sono impressionanti e, per precocità e impatto, superiori a quelli di tanti fenomeni della sua generazione, Mbappé compreso. Yamal non è soltanto produttivo: è centrale, dentro il sistema come un leader tecnico e carismatico.

Una condizione che comporta inevitabilmente un prezzo. Le aspettative si alzano, il giudizio si fa più severo, l’errore pesa di più. Le parole di Simeone, anche se dure e a tratti ingenerose, rientrano perfettamente in questa dinamica. Quando diventi "visibile" così presto, smetti di essere trattato come un ragazzo e inizi a essere valutato come un giocatore di peso. Ed è proprio qui che si misura la grandezza di un giocatore.

Yamal ha tempo, ma soprattutto ha già dimostrato di avere ciò che conta davvero: qualità tecnica fuori scala, personalità nelle scelte e la fiducia totale dell’ambiente. Tre elementi che raramente convivono con questa forza a un’età così precoce. Per questo la Champions League, oggi evocata come un traguardo mancato, appare più come una tappa inevitabile che come un’incognita. La vera sfida sarà un’altra, più sottile e più complessa: mantenere continuità, evolversi senza disperdere talento, reggere il peso di una carriera iniziata in anticipo rispetto a tutti gli altri. Il resto, comprese le critiche di oggi, rischia di diventare solo un dettaglio nel racconto di ciò che verrà. A cominciare dal Mondiale.