Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiducia Real: "A Monaco non ci vuole un miracolo". Ma basterà il DNA Champions?

Fiducia Real: "A Monaco non ci vuole un miracolo". Ma basterà il DNA Champions?TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 14:27Calcio estero
Michele Pavese

Il Real Madrid arriva a Monaco con fiducia nonostante la sconfitta casalinga dell’andata (1-2) contro il Bayern nei quarti di finale di Champions League. Al Bernabéu, la squadra madrilena è apparsa in difficoltà per un'ora abbondante, ma la storia europea dei Blancos continua ad alimentare la convinzione di poter ribaltare tutto all’Allianz Arena. In conferenza stampa, l’allenatore Alvaro Arbeloa ha respinto con forza l’idea di un’impresa impossibile: "Se c’è una squadra che crede nella rimonta, siamo noi. Chi conosce il Real Madrid non parlerebbe mai di miracolo". Un messaggio chiaro, che si appoggia sulla tradizione vincente del club, capace negli anni di imprese clamorose proprio nelle notti europee.

Sotto i riflettori ci sarà soprattutto Kylian Mbappé, autore del gol all’andata ma ancora lontano dalla sua miglior forma dopo l’infortunio. "È una partita fondamentale per lui", sottolineano i media spagnoli, consapevoli che molto passerà dai suoi piedi. La pressione è alta anche per Jude Bellingham, reduce da una stagione complicata dagli infortuni. "Sarebbe un disastro uscire ora: è una finale per noi", ha dichiarato il centrocampista inglese.

Con il titolo in Liga ormai lontano, la Champions rappresenta l’ultima occasione per evitare una stagione senza trofei. A Monaco, dunque, sarà davvero tutto o niente.

Articoli correlati
Quote passaggio turno Champions League Quote passaggio turno Champions League
È morto il pilastro difensivo del Grande Real: José Emilio Santamaría aveva 96 anni... È morto il pilastro difensivo del Grande Real: José Emilio Santamaría aveva 96 anni
Simeone contro Yamal: "Temerlo solo perché fa elastici? Per favore, CR7 era la vera... Simeone contro Yamal: "Temerlo solo perché fa elastici? Per favore, CR7 era la vera paura"
Altre notizie Calcio estero
Gol e battibecco con un tifoso. Neymar insultato: "Dovevi allenarti di più, sei grasso"... Gol e battibecco con un tifoso. Neymar insultato: "Dovevi allenarti di più, sei grasso"
Nuova protesta del Barça alla UEFA. Laporta: "Vergogna arbitri, ieri 4 episodi contro"... Nuova protesta del Barça alla UEFA. Laporta: "Vergogna arbitri, ieri 4 episodi contro"
È morto il pilastro difensivo del Grande Real: José Emilio Santamaría aveva 96 anni... È morto il pilastro difensivo del Grande Real: José Emilio Santamaría aveva 96 anni
Griezmann protagonista dell'Atletico: "Ho solo voglia di andare a bere una birra... Griezmann protagonista dell'Atletico: "Ho solo voglia di andare a bere una birra fresca"
Il PSG è stato accontentato ma ora deve pagare il conto: 9 partite nei prossimi 27... Il PSG è stato accontentato ma ora deve pagare il conto: 9 partite nei prossimi 27 giorni
Fiducia Real: "A Monaco non ci vuole un miracolo". Ma basterà il DNA Champions? Fiducia Real: "A Monaco non ci vuole un miracolo". Ma basterà il DNA Champions?
Oltre il tempo e oltre le mode: Simeone è eterno, l'Atletico non smette mai di crederci... TMWOltre il tempo e oltre le mode: Simeone è eterno, l'Atletico non smette mai di crederci
Ekitike fermato sul più bello: la stagione maledetta del Liverpool racchiusa in un... TMWEkitike fermato sul più bello: la stagione maledetta del Liverpool racchiusa in un infortunio
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il “giovane” Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’“inadatto” Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, Vanoli: "Bello l'abbraccio del Franchi a Sarri. Ma io spero di restare qua"
Immagine top news n.1 Giocatore dominante in una squadra dominante. Kvaratskhelia fa le fortune del PSG (anche senza segnare)
Immagine top news n.2 Non c'è pace per Milik: nuovo infortunio muscolare, la nota della Juventus
Immagine top news n.3 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Inter, Chivu raddoppia: i dettagli del rinnovo di contratto dell'allenatore nerazzurro
Immagine top news n.5 Le voci su Allegri in Nazionale sono vere, ma non destabilizzano: ecco perché
Immagine top news n.6 Addio Champions per il Barcellona, sarà rivoluzione? Tre grandi obiettivi in estate
Immagine top news n.7 Ultimatum a Conte, riforma della Serie A e rivoluzione del calcio: De Laurentiis fiume in piena
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine news podcast n.4 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cugini: "L’anno prossimo sarà un’Inter molto diversa. Chivu merita la conferma"
Immagine news Altre Notizie n.2 Quale la coppia presidente FIGC-ct ideale? Così la pensano gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Capozucca: "Roma, situazione difficile. Gasperini uno che non si accontenta mai"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Aston Villa, Emery non si fida del Bologna: "Pronti a qualsiasi cosa. Castro fantastico"
Immagine news Serie A n.2 La conduttrice di Open VAR: "Nessun episodio è stato secretato. È capitato l'anno scorso"
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Stiamo cercando giocatori per il futuro. Sappiamo i risultati di Nico e Ramon"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Vanoli sogna l'impresa: "Niente da perdere: voglio dribbling e voglia di giocare a calcio"
Immagine news Serie A n.5 Damiano Tommasi: "Io candidato FIGC e sindaco? Ci sono presidenti che fanno i senatori"
Immagine news Serie A n.6 Bini e il mercato dell'Inter: "Niente rivoluzioni. Bastoni via? Se ci guadagnano tutti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Hainaut: "Sapremo sostenere la pressione. Ho fiducia totale in noi"
Immagine news Serie B n.2 Crisi Juve Stabia, Elefante: "Atterriti dalle parole di ieri. Chiederemo aiuto al territorio"
Immagine news Serie B n.3 Cole: “Ho scelto Cesena per emozione e sfida: voglio riportarlo dove merita”
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Giudice Sportivo: un turno di stop per Pontisso e Gerli
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: “Pensiamo solo alla Sampdoria. Colpani? Non deve accontentarsi"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lombardo: "Questa squadra non può rilassarsi. Monza viatico importante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cessione Salernitana. Primi passi di Rufini, ma Iervolino chiede garanzie sul futuro
Immagine news Serie C n.2 Caos Ternana. L'udienza per il fallimento ha una data. Si va verso l'ok al match col Bra
Immagine news Serie C n.3 Caos Ternana, il sindaco di Ascoli prende posizione: "Non accetteremo stravolgimenti esterni"
Immagine news Serie C n.4 Caos Ternana, la presa di posizione dell'Ascoli: "Nessuno ci toglierà ciò che abbiamo ottenuto"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, scatta l'iter in Tribunale: istanza di un creditore anticipa la proprietà
Immagine news Serie C n.6 Caos Ternana. Scende in campo anche Gravina: ieri incontro con la famiglia Rizzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Giugliano e la 100ª in azzurro: "Spero ce ne siano tante altre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Il risultato che volevamo per lottare per il nostro sogno"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia di Soncin passeggia sulla Serbia. A Leskovac finisce 6-0 per le azzurre
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni Mondiale femminile. Serbia-Italia, le formazioni ufficiali: Soffia al posto di Linari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?