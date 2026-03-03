Real Madrid, che sfortuna per Rodrygo: rottura del crociato, stagione finita e addio Mondiale

Doccia gelata in casa Real Madrid. Gli esami a cui si è sottoposto Rodrygo Goes hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: il brasiliano dovrà fermarsi per il resto della stagione e non potrà prendere parte nemmeno alla Coppa del Mondo. A riferirlo è Marca.

L’infortunio risale all'ultima sfida contro il Getafe. Entrato al 54’, dopo quasi un mese di stop per tendinite, Rodrygo era caduto nei pressi della linea laterale accusando subito dolore al ginocchio. Nonostante il fastidio evidente, era riuscito a concludere la partita, salvo poi sottoporsi a ulteriori controlli negli spogliatoi. Gli accertamenti svolti nelle ore successive hanno purtroppo evidenziato la gravità del problema.

Un colpo pesante sia per il club sia per la nazionale brasiliana. Per la prossima gara contro il Celta Vigo, il Real si ritrova con scelte ridotte in attacco: oltre all’assenza di Rodrygo, sono indisponibili anche Mbappé per infortunio e Mastantuono per squalifica, lasciando Vinicius e Gonzalo come uniche opzioni offensive tra i convocati. Una perdita che complica i piani tecnici nel momento decisivo della stagione.