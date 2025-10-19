Barcellona, Laporta ammette: "La UEFA voleva estrometterci dalla Champions"

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha ammesso che il club ha rischiato seriamente l'estromissione dalla Champions League a seguito della pessima gestione finanziaria. Nel corso dell'assemblea generale ordinaria del club, il numero uno dei blaugrana ha così parlato in merito:

"La UEFA voleva punirci non permettendoci di giocare nella prossima Champions League. E il fatto che il Barcellona non sia una società a responsabilità limitata e non possa aumentare il suo capitale è stato uno degli argomenti che abbiamo usato per convincere la UEFA a ridurre la multa per violazione del fair play finanziario da 60 milioni a 15 milioni. Volevano anche sanzionarci non permettendoci di giocare nella prossima Champions League".

Laporta ha anche parlato delle "leve finanziarie", come vendere una quota dei diritti tv per i prossimi 25 anni o una percentuale dei suoi Studios. Questo per sistemare il bilancio e sbloccare il mercato:

"Le leve servivano a impedire a voi (i soci) di mettere le mani sul portafoglio. Si tratta di una cessione di beni per un periodo di tempo determinato, che poi vengono recuperati. Abbiamo ceduto il 25% dei diritti televisivi in ​​cambio di una somma di denaro. Non è una vendita, è una cessione a tempo determinato".

Sulla scelta di giocare a Miami una partita di campionato, ammette: "Non abbiamo intenzione di portare la nostra squadra lontano, ma è necessario ottenere entrate atipiche". E ancora: "Promuovere la nostra immagine sui mercati ci ha permesso di acquisire più sponsor. E sicuramente coglieremo l'opportunità di espandere la nostra immagine negli Stati Uniti, un mercato sempre più importante dove non si giocherà solo la prossima Coppa del Mondo. Espandere la nostra immagine genera sponsor".