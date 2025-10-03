Ufficiale Da partente ad un rinnovo lunghissimo: Savinho prolunga col City fino al 2031

In estate sembrava dovesse partire in direzione Tottenham, invece Savinho non solo è rimasto nel Manchester City, ma nella giornata di oggi ha rinnovato anche il proprio contratto con il club fino al 2031. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Citizen sul proprio sito ufficiale, attraverso la seguente nota:

"Savinho ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Manchester City, un accordo che estenderà la permanenza dell'esterno all'Etihad fino all'estate del 2031. Il nazionale brasiliano ha avuto un grande impatto da quando è arrivato al City dal Troyes nell'estate del 2024. Dotato di straordinarie doti naturali, di una velocità incredibile e di una straordinaria abilità nel dribbling, si è rapidamente adattato alle esigenze specifiche della Premier League. In totale, Savinho ha collezionato 48 presenze in tutte le competizioni nella sua prima stagione all'Etihad, realizzando tre gol e 13 assist e contribuendo alla vittoria del Community Shield del 2024 da parte del City".

Questo il commento del direttore sportivo Viana: "Savinho è ancora molto giovane, ma ha già dimostrato di possedere le qualità necessarie per diventare un giocatore davvero eccezionale. Ha così tante qualità eccellenti. Il suo potenziale è davvero illimitato.

Ha un talento naturale superbo, lavora sodo giorno dopo giorno ed è umile. È molto desideroso di continuare a imparare e aiutare la squadra, e la sua ambizione è diventare uno dei migliori attaccanti del gioco. Non ho dubbi che continuando a lavorare con Pep e il suo team di allenatori, Savinho diventerà una parte fondamentale della nostra squadra per molti anni a venire".