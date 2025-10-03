Real Madrid, Bellingham vicino al rientro? Xabi Alonso: "Sta meglio, tornerà la prossima"

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Villarreal e, tra i vari temi trattati, ha parlato anche dell'imminente ritorno di Bellingham: "È solo questione di tempo prima che torni in squadra, e tornerà nella prossima. Jude sta meglio dopo l'infortunio, è desideroso di dare il suo contributo. È solo questione di tempo prima che torni al meglio. Non leggo tanto cosa dice la stampa a proposito: lui e Arda Guler possono essere complementari".

Come vi siete preparati alla gara col Villareal?

"Torniamo a casa contro una squadra in ottima forma. Dobbiamo dare il massimo sia a livello collettivo che individuale, perché queste sono partite importanti".

Si sente di aggiungere qualcosa a ciò che ha detto Valverde?

"È pronto per domani, come tutti gli altri. Sappiamo quanto sia importante la partita e quanto sia importante per la squadra. Nessun giocatore mi ha mai detto di non voler giocare in un ruolo. Né lui, né Rodrygo. Non è mai successo. Tutti sono molto disponibili, e poi decido in base a ciò che è meglio per la squadra. È una cosa che chiarirò".