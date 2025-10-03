Ufficiale Maksimovic torna in campo e riparte dalla B croata: è un nuovo giocatore del Kustosija

Nikola Maksimovic, ex difensore tra le altre di Torino, Napoli e Genoa, riparte dalla Croazia. Il centrale serbo, attualmente svincolato, ha firmato un contratto annuale con l’NK Kustosija, club della seconda divisione croata. Dopo un periodo lontano dai riflettori, Maksimovic sceglie di rimettersi in gioco per rilanciare la propria carriera, portando con sé l’esperienza maturata in Serie A e nelle competizioni internazionali.

Ad annunciarlo, sui propri social, è stata la stessa società croata, attraverso un video pubblicato su Instagram in cui figurano i loghi delle squadre in cui Maksimovic ha militato in carriera, le sue 156 apparizioni in Serie A, le sue 37 con la Nazionale serba e le 31 nelle competizioni internazionali, 11 in Champions e 20 in Europa League. A fine video campeggia la scritta "Are you ready?".