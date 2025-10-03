Nottingham Forest, nessuno peggio di Postecoglou in 100 anni. L'australiano già in bilico

Il futuro di Ange Postecoglou sulla panchina del Nottingham Forest potrebbe complicarsi seriamente in caso di sconfitta domenica contro il Newcastle United. Secondo quanto riportato da The Times Sport, una nuova battuta d’arresto contro i Magpies potrebbe già mettere a rischio la posizione del tecnico australiano, accendendo i riflettori sulla sua gestione tecnica.

Postecoglou è entrato in corsa sulla panchina del club di Evangelos Marinakis, sostituendo Nuno Espirito Santo, il quale è stato esonerato proprio per dei rapporti non particolarmente idilliaci con il vulcanico Presidente greco. Eppure nelle sei partite disputate finora, l'ex Tottenham ha raccolto appena due pareggi e ben quattro sconfitte, registrando il peggior inizio da manager del Nottingham Forest negli ultimi cento anni.

Solo John Baynes, nel 1925, fece peggio, rimanendo a secco di successi per sette gare consecutive. Eppure lui mantenne il posto e rimase in carica per quattro stagioni complete prima di lasciare nel 1929. Vedremo se Marinakis - anche se ne dubitiamo - avrà la stessa pazienza.