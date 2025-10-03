Liverpool favorita per la Premier? Slot ridimensiona: "Margini ulteriormente ridotti"

Nel giorno di vigilia della gara contro il Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Liverpool Arne Slot. Queste le sue parole, iniziando da un parere su Mamardashvili, che per il prossimo mese e mezzo dovrà sostituire l'infortunato Alisson: "Sappiamo di aver ingaggiato un ottimo portiere, ma quando ha giocato la sua prima partita col Southampton abbiamo visto che si è adattato molto bene al nostro calcio, il che non è una sorpresa perché è un portiere di qualità".

Sulla gara contro il Galatasaray.

"Ho visto una squadra che ha provato di tutto pur di ottenere un buon risultato. A differenza della partita precedente contro il Crystal Palace, abbiamo vinto molti più secondi palloni. Ho detto molte volte che la scorsa stagione i margini erano ridotti, e lo stesso vale anche in questa stagione. Dovremmo fare meglio di così, che non importa se sei fortunato o sfortunato o intelligente o meno, se segni un gol su calcio fermo o ne subisci due, come contro Palace. A proposito, se avessimo avuto l'arbitro che avevamo contro il Galatasaray, non avremmo perso contro Palace. Ma ripeto, questo non ha nulla a che vedere con i risultati attuali. Dobbiamo fare meglio ed è quello che cercheremo di fare contro il Chelsea".

Sulla condizione fisica di Ekitike e Chiesa.

"Hugo si allenerà di nuovo oggi e vediamo a che punto è, e lo stesso si può dire di Federico. Dobbiamo aspettare e vedere dopo la seduta a che punto sono esattamente".

Sull'avvio di Alexander Isak.

"Ha già segnato un gol, diventa sempre più in forma, ma la cosa principale è che si adatta al modo di giocare della squadra e la squadra si adatta al suo. Più giocherà insieme, meglio funzionerà".