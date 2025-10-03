Bundesliga, il Colonia torna alla vittoria: battuto in trasferta l'Hoffenheim per 0-1
Dopo tre gare senza vittorie, torna a gioire in Bundesliga il Colonia, che trionfa di misura a domicilio sul campo dell'Hoffenheim. A decidere il match, la rete realizzata nel primo tempo Said El Mala, autore di una strepitosa azione conclusa con un tiro rasoterra che non lascia scampo a Baumann. Padroni di casa che nel finale di primo tempo hanno lamentato con veemenza un calcio di rigore per un fallo di mano degli ospiti, che l'arbitro ha deciso di non assegnare dopo una revisione al VAR.
Il programma della sesta giornata
Venerdì 3 ottobre
Hoffenheim - Colonia 0-1
Sabato 4 ottobre
Bayer Leverkusen - Union Berlino ore 15:30
Borussia Dortmund-Lipsia ore 15:30
Werder Brema - St. Pauli ore 15:30
Augsburg - Wolfsburg ore 15:30
Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 18:30
Domenica 5 ottobre
Stoccarda - Heidenheim ore 15:30
Amburgo - Mainz ore 17:30
Borussia Monchengladbach - Friburgo ore 19:30
LA CLASSIFICA
Bayern Monaco 15
Borussia Dortmund 13
RB Lipsia 12
Colonia 10*
Eintracht 9
Stoccarda 9
Leverkusen 8
Friburgo 7
FC St. Pauli 7
Hoffenheim 7*
Union Berlino 7
Wolfsburg 5
Amburgo 5
Mainz 4
Werder Brema 4
Augsburg 3
Heidenheim 3
Borussia M'Gladbach 2
*una gara in più