Wenger attacca: "Wirtz ha distrutto il centrocampo del Liverpool"

Il Liverpool in estate ha superato il Bayern Monaco nella corsa alla firma di Florian Wirtz, pagando la cifra sbalorditiva di 116 milioni di sterline per assicurarselo. Le aspettative erano enormi, dato che il ventiduenne era stato il cuore creativo del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che aveva conquistato uno storico double (Bundesliga e DFB-Pokal) nella stagione 2023-24. Il tedesco ha faticato molto in queste prime settimane e il Liverpool di Arne Slot ha subito una battuta d'arresto, incassando sei sconfitte in sette partite prima di risollevarsi con vittorie cruciali contro Aston Villa e Real Madrid.

Secondo Arsène Wenger, il problema è nato dalla disponibilità del Liverpool a concedere a Wirtz il ruolo di trequartista centrale che aveva richiesto come condizione per il trasferimento. Intervenendo su beIN SPORTS prima della vittoria in Champions League del Liverpool contro il Real Madrid, Wenger ha fornito una valutazione brutale dell'inizio di stagione travagliato dei Reds: "Quando Wirtz ha avuto la possibilità di scegliere tra Bayern Monaco e Liverpool, ha detto al Liverpool: 'Vengo da voi solo se gioco da Numero 10. Non voglio giocare sull'esterno.' Il Liverpool, pur di prenderlo, ha accettato. Lo hanno schierato titolare e hanno distrutto il loro centrocampo storico, che era composto da Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai. Per far giocare Wirtz, hanno tolto Szoboszlai".

Dopo una serie di risultati disastrosi, Slot ha finalmente preso la decisione coraggiosa di tornare al trio di centrocampo della scorsa stagione, e la svolta è stata immediata: "Cosa hanno fatto contro l'Aston Villa? Sono tornati al loro centrocampo dell'anno scorso". La sfida per Wirtz adesso potrebbe spostarsi sulla sinistra, quindi con Cody Gakpo, uno degli attaccanti più costanti del Liverpool durante il periodo di crisi.