Werner lascia l'Europa, il ds del Lipsia: "Trattativa in corso con i San Jose Earthquakes"

L'attaccante 29enne Timo Werner è sempre più vicino a lasciare il Lipsia nel corso del mercato invernale. Il CEO del club, Oliver Mintzlaff, ha confermato le discussioni avanzate con il San Jose Earthquakes, club della MLS ai microfoni di Sky Sport: "Le negoziazioni sono in corso", ha detto. "E potrebbe essere che i San Jose Earthquakes diventino la sua prossima destinazione", ha poi aggiunto. Una conferma che lascia intendere come l'affare sia ormai in fase avanzata.

Il nazionale tedesco era infatti assente dal gruppo dei convocati di Ole Werner nella sfida giocata (e persa 1-5) ieri contro il Bayern Monaco. A 29 anni dunque il centravanti tedesco è pronto a lasciare la Germania ed anche il calcio europeo per vivere l'esperienza nella Major League Soccer, campionato statunitense.

Solo tre presenze per lui in questa prima parte di stagione con il Lipsia, con appena 13 minuti raccolti. 57 le apparizioni con la maglia della Germania. Il picco di forma lo ha raggiunto durante il periodo che va dal 2016 al 2020, quando ha segnato 95 gol in 159 presenze fra campionato e coppe con il Lipsia. Ha poi trascorso due stagioni con il Chelsea della Premier League inglese, dove ha segnato 23 gol in tutte le competizioni, in 89 presenze.