PSG, Luis Enrique sereno: "Abbiamo una squadra molto forte, non serve stravolgerla"

Alla vigilia della sfida contro il Nantes, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi tra rotazioni, infortuni e gestione della rosa. Il tecnico spagnolo ha innanzitutto fatto il punto su Vitinha: il centrocampista non è certo del rientro a breve e il suo recupero verrà valutato con cautela nel fine settimana, anche in vista dei prossimi impegni decisivi di campionato e Champions.

Grande attenzione anche al tema del turnover, ormai marchio di fabbrica della gestione di Luis Enrique. "È facile dire che si gestisce bene il turnover, ma io cerco solo di vincere ogni partita", ha spiegato. "Bisogna guardare tutto in prospettiva: le mie squadre finiscono spesso meglio di come iniziano la stagione". Il tecnico ha poi lanciato un messaggio chiaro alla squadra: contro il Nantes non sarà una partita semplice. "Se qualcuno pensa di andare al Parco dei Principi per rilassarsi, meglio dimenticarlo. Sarà una gara molto difficile", ha avvertito.

Tra le novità tattiche, spazio alle valutazioni su alcuni giocatori meno utilizzati. Fabian Ruiz non è ancora al massimo della condizione e potrebbe partire nuovamente dalla panchina, mentre il giovane Lucas Beraldo sta convincendo in una nuova posizione a centrocampo: "Sta giocando molto bene, mi piace la sua qualità tecnica". Luis Enrique ha inoltre difeso la profondità della rosa, sottolineando il ruolo importante dei giocatori subentranti e la continuità del progetto sportivo. "Abbiamo una squadra molto forte, non serve stravolgerla. Sarebbe ridicolo comprare tanti giocatori", ha ribadito.

Infine, il tecnico ha evitato di sbilanciarsi sulle scelte di formazione e su possibili titolari come Lucas Chevalier, lasciando aperta ogni decisione fino all’ultimo momento. Un messaggio chiaro: il PSG non intende abbassare la guardia in un finale di stagione ancora tutto da giocare.