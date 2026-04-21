Flick ribadisce: "Barcellona ultima tappa da allenatore, voglio rinnovare il contratto"

Dal suo arrivo nell’estate 2024 sulla panchina del Barcellona, Hansi Flick ha riportato il club catalano ai vertici del calcio nazionale e a un ruolo da protagonista anche in Champions League, dove il percorso si è però interrotto ai quarti di finale contro l’Atlético Madrid.

Nonostante l’eliminazione, il tecnico tedesco guarda avanti con grande determinazione. In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Celta Vigo, Flick ha ribadito la sua volontà di continuare il progetto in Catalogna, con un orizzonte ben definito anche a lungo termine: "Il mio obiettivo è rinnovare il contratto con il Barça", ha dichiarato. "Questa sarà l’ultima tappa della mia carriera da allenatore. Ho sensazioni molto positive e voglio prolungare il mio percorso qui, ma non è il momento di parlarne in dettaglio".

Il tecnico ha poi sottolineato il forte legame costruito con l’ambiente blaugrana: "Sento che tutto ciò che mi circonda qui rappresenta la fase migliore della mia carriera. La mia famiglia è felice, il mio staff anche, tutto sta andando nella direzione giusta. È qualcosa di fantastico da vivere ogni giorno". Flick ha ribadito anche l’ambizione del club: "Il Barça ha il sogno di vincere la Champions League. Dobbiamo continuare a lottare insieme per raggiungerlo. L’anno prossimo ci riproveremo".