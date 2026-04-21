Salah via, il Liverpool punta Yan Diomande. Il Lipsia spara alto e punta al rinnovo

Il Lipsia ha fissato il prezzo per uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club tedesco valuta circa 87,3 milioni di sterline (100 milioni di euro) il cartellino di Yan Diomande, seguito da diversi top club inglesi. Tra le squadre più interessate ci sarebbero il Liverpool e il Manchester United, che da tempo osservano il giovane esterno offensivo. I Reds in particolare sono convinti che possa essere lui l'erede di Mohamed Salah, che andrà via a fine stagione.

Nonostante l’interesse crescente, il Lipsia non ha alcuna intenzione di cedere facilmente il giocatore. La dirigenza tedesca vorrebbe infatti trattenerlo almeno per un’altra stagione e, anzi, sta lavorando a un rinnovo contrattuale con adeguamento salariale basato sulle prestazioni. Nel nuovo accordo, però, non sarebbe prevista alcuna clausola rescissoria, rendendo eventuali trattative ancora più complesse.

Diomande, nazionale della Costa d’Avorio, è considerato un profilo moderno e versatile, capace di incidere sia in fase di costruzione sia in zona offensiva. La sua crescita costante ha attirato l’attenzione dei principali club europei, pronti a una possibile asta già nelle prossime sessioni di mercato. Il Lipsia, dal canto suo, si conferma ancora una volta una delle realtà più abili nel valorizzare e proteggere i propri giovani talenti.