Battibecco con un tifoso, ma Emegha serve allo Strasburgo per finire bene la stagione

Emmanuel Emegha è tornato al centro delle polemiche dopo la sconfitta pesante per 0-3 dello Strasburgo contro il Rennes, match che ha acceso tensioni tra il giocatore e una parte della tifoseria alsaziana.

Già annunciato a settembre come futuro giocatore del Chelsea, Emegha è stato avvicinato da alcuni sostenitori al termine della gara. Il dialogo, seppur non sia degenerato, è stato teso. "Perché ti parli già come se fossi di un altro club?", ha chiesto un tifoso. La risposta del centravanti è stata diretta ma calma: "Perché è il mio futuro club". Una replica che non ha placato gli animi, con alcuni tifosi che hanno contestato soprattutto il ruolo di capitano avuto dal giocatore in stagione: "Non è una buona comunicazione per un capitano", gli è stato rimproverato.

Il caso si inserisce in una stagione complicata per l’attaccante, condizionata da diversi problemi fisici. Dopo l’annuncio del suo trasferimento al Chelsea, Emegha ha infatti dovuto fare i conti con un infortunio al bicipite femorale e successivamente una lesione muscolare che ne ha limitato fortemente l’impiego. Da dicembre ha collezionato solo scampoli di partita in campionato, mentre il suo rendimento complessivo resta fermo a 8 gol e 2 assist stagionali. Nonostante ciò, ha avuto un ruolo importante nella qualificazione del Racing alla semifinale di Europa Conference League, segnando nella gara di ritorno. Il suo futuro è ormai già scritto, ma il presente a Strasburgo appare sempre più complicato.