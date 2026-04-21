Il Barça avrà il suo Vinted: una piattaforma per la compravendita di prodotti ufficiali usati

Il Barcellona continua a cercare nuove fonti di ricavo per stabilizzare la propria situazione finanziaria, ancora segnata da alcune difficoltà strutturali. Secondo quanto riportato da Sport, il club catalano avrebbe deciso di lanciare un’iniziativa inedita nel panorama del calcio europeo.

Attraverso la società interna BLM (Barça Licensing & Merchandising), il Barça starebbe sviluppando una piattaforma digitale dedicata alla compravendita di articoli di merchandising usati. Un progetto che consentirà ai tifosi di acquistare e rivendere maglie, accessori e prodotti ufficiali del club, in un sistema simile a quello di piattaforme già note come Vinted. La particolarità dell’iniziativa sta nel controllo diretto del club su ogni transazione: ogni oggetto messo in vendita dovrà essere verificato per garantirne l’autenticità, evitando così il rischio di contraffazioni e rafforzando il valore del merchandising ufficiale.

Si tratterebbe di una prima assoluta tra i grandi club europei, che potrebbe aprire la strada a nuove forme di economia circolare legate al mondo del calcio e al rapporto sempre più diretto tra società e tifosi.