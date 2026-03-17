Youth League, il Brugge travolge l'Atletico e vola in semifinale: affronterà la vincente di Inter-Benfica
Club Brugge e Paris Saint-Germain sono le prime squadre a superare i quarti di finale di UEFA Youth League, che proseguono mercoledì con le altre due partite.
I quarti di finale determinano le quattro squadre che accederanno alle finals, in programma a Losanna il 17 e il 20 aprile. Il Club Brugge si qualifica alla fase finale per la prima volta dopo un 4-0 in casa dell'Atlético Madrid e affronterà la vincente della gara tra Inter e Benfica. Il Paris Saint-Germain vince 1-0 in casa del Villarreal e giocherà contro Real Madrid o Sporting CP.
Tutte le sfide della fase a eliminazione diretta sono in gara unica. Se il risultato è di parità al termine dei 90 minuti, si procede direttamente ai calci di rigore.
Quarti di finale:
Martedì 17 marzo
Atlético Madrid - Club Brugge 0-4
Villarreal - Paris Saint-Germain 0-1
Mercoledì 18 marzo
Real Madrid - Sporting CP (14:00)
Inter - Benfica (16:00)
Semifinali (venerdì 17 aprile): Losanna (14.00 e 18.45)
Inter / Benfica - Club Brugge
Real Madrid / Sporting CP - Paris Saint-Germain
Finale (Lunedì 20 aprile): Losanna (18.45)
Inter / Benfica / Club Brugge - Real Madrid / Sporting CP / Paris Saint-Germain