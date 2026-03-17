Il Chelsea sogna la grande rimonta con il PSG: le formazioni ufficiali
TUTTO mercato WEB
Il Chelsea prova la grande rimonta contro il PSG. All'andata i Parigini si sono imposti 5-2, i Blues fra le mura amiche cercano l'impresa.
Queste le formazioni ufficiali della gara:
Chelsea 4-2-3-1: Sanchez; Chalobah, Sarr, Hato, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro
PSG 4-3-3: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha; Bracola, Dembélé, Kvaratskhelia.
Altre notizie Calcio estero
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile