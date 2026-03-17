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Mbappé investe ancora nel Caen, ma i risultati non arrivano: la Ligue 2 resta un miraggio

Mbappé investe ancora nel Caen, ma i risultati non arrivano: la Ligue 2 resta un miraggioTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 19:26Calcio estero
Michele Pavese

Kylian Mbappé torna a investire nel Caen, sostenendo un club in difficoltà. L’attaccante francese, azionista di maggioranza insieme alla sua famiglia attraverso il fondo Coalition Capital, ha partecipato a un aumento di capitale da 5,5 milioni di euro lo scorso dicembre. Non si tratta però di un’iniezione diretta di liquidità: Mbappé ha convertito in capitale parte dei prestiti precedentemente concessi al club. Un’operazione che ha comunque rafforzato la struttura finanziaria della società, portando il capitale complessivo da 16,5 a 22 milioni di euro.

L’impegno dell’attuale capitano della nazionale francese non è una novità. Già nell’estate 2024 aveva rilevato l’80% del club, investendo circa 3,3 milioni di euro per acquisire le quote del fondo Oaktree e successivamente quasi 10 milioni per consolidare il controllo su SMC Invest, la holding proprietaria del Caen. Nonostante gli sforzi economici, però, i risultati sul campo non stanno premiando il progetto. Il Caen è reduce da una stagione 2024-2025 disastrosa, conclusa con l’ultimo posto in Ligue 2 e la retrocessione in National. Nemmeno il cambio in panchina, con l’arrivo di Gaël Clichy nel ruolo di allenatore, ha invertito la rotta: la squadra è attualmente lontana dalle posizioni di vertice.

Per Mbappé, dunque, la sfida è doppia: rilanciare un club storico del calcio francese sia dal punto di vista finanziario sia, soprattutto, sul piano sportivo.

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