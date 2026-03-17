Mamardashvili cerca spazio: il Liverpool valuta offerte, anche in prestito

Il Liverpool si trova davanti a una decisione importante riguardo al futuro di Giorgi Mamardashvili. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, diversi club inglesi ed europei avrebbero già avviato i primi contatti con i Reds per valutare un possibile trasferimento del portiere georgiano.

Le richieste riguarderebbero sia un’operazione a titolo definitivo sia un prestito, complice l’incertezza sul ruolo dell’estremo difensore ad Anfield. Quando il Liverpool lo ha acquistato nell’estate del 2024 per circa 30 milioni di sterline, Mamardashvili era considerato il naturale erede di Alisson Becker. Tuttavia, la stagione in corso ha raccontato uno scenario diverso.

Il portiere classe 2000 ha trovato pochissimo spazio, collezionando appena 12 presenze complessive, di cui solo cinque in Premier League, per un totale di 934 minuti. Ha avuto qualche opportunità durante le assenze per infortunio di Alisson, compresi i recenti impegni di Champions League contro il Galatasaray, ma senza riuscire a scalzare il brasiliano dal ruolo di titolare.

A complicare ulteriormente la situazione è stato il rinnovo di contratto di Alisson, con il Liverpool che ha esercitato l’opzione per prolungare l’accordo fino al 2027. Una scelta che, di fatto, chiude a Mamardashvili la strada verso il posto da numero uno nel breve periodo.

Non sorprende quindi che diversi club stiano valutando un affondo. Un prestito potrebbe rappresentare la soluzione più equilibrata: il Liverpool manterrebbe un portiere di grande prospettiva, mentre il giocatore avrebbe finalmente la possibilità di trovare continuità e crescere con maggiore spazio.