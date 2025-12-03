Italia eSports: a dicembre finali di Europeo e Mondiale fra Londra e Riyad

Dieci giorni intensi attendono i tre team del progetto eSports della FIGC. Dal 10 al 19 dicembre, infatti, la eNazionale EA FC, la eNazionale eFootball e la eNazionale Rocket League saranno impegnate nella fase finale di UEFA eEuro 2025 e della FIFAe World Cup 2025.

La prima a ‘scendere in campo’ sarà la eNazionale eFootball, che da mercoledì 10 a sabato 13 dicembre vedrà i due player azzurri Ettore ‘Ettorito’ Giannuzzi e Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi di scena alla SEF Arena di Riyad per il titolo Mondiale su Play Station 5. La squadra di coach Emiliano Spinelli – tra le compagini più accreditate per la vittoria - si è qualificata alla fase finale del torneo collezionando 12 vittorie e 2 pareggi nel girone eliminatorio e risultando la miglior nazionale di tutto il circuito europeo. Gli Azzurri affronteranno nella fase a gironi Arabia Saudita, Brasile, Cile, Thailandia e Turchia, con le prime quattro classificate che si qualificheranno ai quarti di finale.

Il joypad passerà poi nelle mani di Francesco Pio ‘obrun2002’ Tagliafierro, che con la eNazionale EA FC guidata da coach Nello Nigro sarà impegnato nella final eight del Campionato Europeo che si gioca su Play Station 5 (EA Sports FC 26) con il format 1 vs 1. L’Italia - che ha vinto la prima edizione del torneo continentale disputata nel 2020 - andrà a caccia del secondo titolo Europeo della sua storia dopo essersi fermata un anno fa a Berlino in semifinale, battuta con un pirotecnico 4-3 dai padroni di casa della Germania. Oltre ai tedeschi, al Twickenham Stadium di Londra gli Azzurri dovranno vedersela con Romania, Paesi Bassi, Inghilterra, Danimarca, Israele e Svizzera.

A chiudere il dicembre di fuoco dell’Italia negli eSports sarà quindi la eNazionale Rocket League (format 3 vs 3). Lo scorso ottobre la squadra guidata da coach Laru (Marco La Rosa) e composta dai player Arju (Ario Berdin), Davoof (Davide Lo Cicero) e Hyderr (Giovanni Spagnuolo) ha conquistato attraverso i play-off il pass per la fase finale del Mondiale in programma dal 15 al 19 dicembre alla SEF Arena di Riyad. Le avversarie del girone saranno Arabia Saudita, Oman, Brasile, Cile, Germania, Stati Uniti e Norvegia, con le prime quattro classificate che si qualificheranno ai quarti di finale.

Tutte le gare delle tre eNazionali saranno trasmesse su Vivo Azzurro TV.