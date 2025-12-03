Da marzo in vendita una Coppa del Mondo in formato Lego: tutti i dettagli dell'accordo

La FIFA ha annunciato una pionieristica collaborazione con il LEGO Group in vista della Coppa del Mondo 2026. Questa partnership senza precedenti mira a portare ancora più creatività e divertimento nel mondo del calcio per i fan di tutte le età in tutto il mondo. L'annuncio arriva mentre l'entusiasmo raggiunge il culmine in vista del Mondiale FIFA più grande, migliore e inclusivo della storia, con i rappresentanti di 42 nazioni qualificate e 22 contendenti ai play-off che si preparano a riunirsi a Washington DC per il sorteggio finale, previsto per le 12:00 (mezzogiorno) ora locale di venerdì 5 dicembre.

La partnership debutta con l'iconico set LEGO Editions FIFA World Cup Official Trophy, che è già disponibile per il pre-ordine. Questa è la prima volta che i fan potranno costruire un modello dettagliato e ufficiale in scala 1:1 della coppa più sacra e riconoscibile dello sport, permettendo loro di portare a casa un pezzo d'oro della magia del torneo. Il set LEGO Editions FIFA World Cup Official Trophy sarà in vendita a marzo 2026. Questo modello del premio finale è costruito con 2.842 elementi LEGO, incluso il più alto numero di mattoncini color oro mai utilizzato in un singolo set LEGO.

Aggiungendo valore da collezione, il set presenta una targa stampata sotto la base che elenca tutte le squadre che hanno sollevato l'attuale Trofeo della Coppa del Mondo FIFA, introdotto nel 1974. Una scena nascosta ed emozionante è accessibile tramite uno scomparto estraibile nella sezione superiore del globo. All'interno di quest'area segreta si trovano il logo della Coppa del Mondo FIFA 2026 e una minifigure esclusiva con un mini-trofeo in mano, permettendo ai fan di immaginare davvero sé stessi come campioni del mondo.