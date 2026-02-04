Lo Spezia e la lunga ricerca di una punta: il ritorno di Manaj sfumato a causa dell'ingaggio

Nel corso del mercato invernale lo Spezia ha battuto molte piste per rinforzare l’attacco prima di arrivare alla soluzione con l’acquisto di quel Laurs Skjellerup dal Sassuolo che spera di rilanciarsi in Liguria dopo un anno in chiaroscuro con i neroverdi – anche per un infortunio – che spesero per lui ben 4 milioni di euro per prelevarlo dal Goteborg.

Come riferisce Il Secolo XIX il direttore sportivo Stefano Melissano oltre ai già noti tentativi per Pedro Mendes e M’Bala Nzola ha battuto anche le piste che portavano a Mulattieri del Sassuolo, ora in forza al Deportivo La Coruna, Jeremy Le Douaron del Palermo, Massimo Coda della Sampdoria, Ettore Gliozzi del Modena e infine Daniel Vasulin del Viktoria Plzen per poi virare nelle ultime ore su due nomi importanti come quello di Christian Kouame della Fiorentina, per cui c’era stata un’apertura prima che piombassero su di lui Cagliari (rifiutato) e quell’Hellas Verona che non lo ha tesserato solo per un difetto di forma dovuto all’orario del deposito del contratto.

L’altro calciatore seguito nelle ultime ore era un ex come Rey Manaj, tornato al Sivasspor dopo l’esperienza al Sharjah, che però chiedeva uno stipendio troppo alto per i parametri dei liguri come sottolineato anche da Melissano (“È stato onesto fin da subito con noi”), mentre un altro ex aquilotto come David Okereke ha invece detto no allo Spezia, e alla Serie B in generale.