Serie A, la Juventus è il club più indebitato. Napoli sorride: l'analisi dei bilanci dei club

È preoccupante, anche se presenta qualche spiraglio, l’analisi dei bilanci ufficiali delle società di Serie A al 30 giugno 2025, portata avanti dal portale specializzato Calcio e Finanza. Nello specifico, l’indebitamento lordo aggregato dei 20 club arriva a 4,89 miliardi di euro, in aumento rispetto 4,72 miliardi del 2023/24 e ai livelli più alti degli ultimi cinque anni, pur senza raggiungere i picchi del periodo Covid.

Serie A insostenibile. Confrontando il totale dei debiti con i ricavi complessivi del campionato pari a 4,04 miliardi, il rapporto supera il 121%, segno che il sistema vive ancora una forte esposizione rispetto alla capacità di generare fatturato. In particolare Genoa, Como, Roma e Parma presentano un indebitamento lordo oltre 2 volte superiore ai loro ricavi.

Chi sono i club più indebitati della Serie A. La classifica dell’indebitamento lordo vede in cima la Juventus con oltre 740 milioni di euro di debiti, in crescita rispetto ai 638,9 milioni dell’anno precedente, seguita dall’Inter (circa 660 milioni) e dalla Roma (611 milioni). Il Milan si attesta a circa 391 milioni, mentre club come Lazio e Napoli si aggirano attorno ai 300 milioni di euro. Più sotto nella graduatoria figurano Genoa, Atalanta e Bologna; Venezia e Lecce chiudono con i livelli più bassi di debiti complessivi.

Debiti finanziari netti: una lettura più corretta. Per fortuna, guardando ai debiti finanziari netti (debiti finanziari al netto della liquidità), il panorama cambia: la Juventus resta la più esposta con 302,8 milioni, seguita dall’Inter con 248,4 milioni, mentre Roma e Milan si attestano rispettivamente a 153,4 e 108,1 milioni. Considerando le liquidità, emergono in realtà situazioni più solide: soltanto il Genoa (117%) supera il fatturato, mentre Atalanta, Torino e Udinese hanno posizioni nette contenute, e poi c’è il Napoli, paradosso già evidenziato dalle vicende del mercato a saldo zero. Il club di Aurelio De Laurentiis vanta infatti addirittura un attivo finanziario netto per 137 milioni di euro, grazie alla liquidità ampiamente superiore ai debiti.