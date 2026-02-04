TMW Sampdoria, Fredberg: "Quest'estate è stata difficile, la risposta è stata questo mercato"

Jesper Fredberg fa il punto della situazione sul mercato della Sampdoria. Il CEO dell'area tecnica blucerchiata ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco:

Il mercato è stato fatto non solo per il breve ma alcune operazioni anche a lungo termine.

"Sicuramente sono d'accordo. Per noi è importante mandare questo segnale di voler costruire non solo a breve termine".

TMW - Mercato di riparazione perché comunque d'estate sono stati commessi errori?

"Penso che l'esperienza di questa estate sia stata difficile. Abbiamo iniziato tardi a lavorare e quindi non è stato facile per mettere insieme la squadra. Sicuramente non abbiamo fatto bene come dovevamo ma l'importante era rinforzare velocemente la squadra e anche il messaggio della proprietà è stato essere aggressivi ed è quello che dovevamo fare".

Rinforzata anche la Primavera?

"Nel settore giovanile hanno fatto un buon lavoro. Era importante rinforzare la Primavera per dare ad Andrea quei profili da portare in prima squadra ma anche per rafforzare la mentalità del settore giovanile".

Cosa cambierebbe nell'approccio di quel mercato?

"E' sempre più facile dare dei giudizi dopo che le cose avvengono. Adesso conosco molto meglio il club e la squadra. Ovviamente così è più facile avere un'organizzazione migliore e prepararsi nel modo migliore per la finestra di mercato. Quest'estate è stata difficile. Il passato non si può cambiare. La risposta è stata questa finestra di mercato".

Gregucci e Foti potrebbero essere squalificati. Avete un piano per ovviare a questa situazione?

"Il piano A è che non vengano squalificati gli allenatori. Abbiamo un piano per tutti gli scenari ma speriamo di non averne bisogno".

Un messaggio per i tifosi?

"Per noi la Sampdoria non è solo un club, una società. Ovviamente vogliamo dare qualcosa indietro ai tifosi. La situazione è pesante e ci influenza tutti. Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi di essere sampdoriani".

Quanto è stato "investito" nelle cessioni?

"C’è sempre una negoziazione con ogni giocatore per capire se c’è la volontà di rimanere o no ma ogni caso è a se stante, ma a volte bisogna dare qualcosa per ricever qualcosa in cambio. ovviamente siamo riusciti a far uscire qualche giocatore per acquistare qualcuno. Ovviamente si è sempre in una posizione migliore in fase di negoziazione quando sei in una buona posizione di classifica, è più difficile se sei in una situazione diversa".

Barak?

"Ovviamente abbiamo alte aspettative per tutti, soprattutto per i giocatori. Sono sicuro che anche Barak abbia altre aspettative da sé stesso. L'obiettivo mio e di Andrea è creare una squadra competitiva con nuovi giocatori che possono portare concorrenza".

Brunori sta incidendo poco.

"Ci sono alte aspettative per Brunori per quando fatto in passato. Ora sta allo staff trovare la posizione corretta ma anche a lui stesso di adattarsi".

Infine una chiosa sullo stadio: "E' sempre difficile quando hai anni alle spalle come quelli che la Samp ha vissuto ultimamente perché va un po' a influenzare la cultura considerate tutte le sconfitte fatte dalla squadra. Lo stadio è uno dei più belli dove si può giocare ma può essere uno stadio difficile visti gli ultimi risultati. L'aspirazione nostra è creare una squadra ambiziosa".