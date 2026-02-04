Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Sampdoria, Fredberg: "Quest'estate è stata difficile, la risposta è stata questo mercato"

Sampdoria, Fredberg: "Quest'estate è stata difficile, la risposta è stata questo mercato"
Andrea Piras
Oggi alle 12:05Serie B
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini", Bogliasco (GE)

Jesper Fredberg fa il punto della situazione sul mercato della Sampdoria. Il CEO dell'area tecnica blucerchiata ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco:

Il mercato è stato fatto non solo per il breve ma alcune operazioni anche a lungo termine.
"Sicuramente sono d'accordo. Per noi è importante mandare questo segnale di voler costruire non solo a breve termine".

TMW - Mercato di riparazione perché comunque d'estate sono stati commessi errori?
"Penso che l'esperienza di questa estate sia stata difficile. Abbiamo iniziato tardi a lavorare e quindi non è stato facile per mettere insieme la squadra. Sicuramente non abbiamo fatto bene come dovevamo ma l'importante era rinforzare velocemente la squadra e anche il messaggio della proprietà è stato essere aggressivi ed è quello che dovevamo fare".

Rinforzata anche la Primavera?
"Nel settore giovanile hanno fatto un buon lavoro. Era importante rinforzare la Primavera per dare ad Andrea quei profili da portare in prima squadra ma anche per rafforzare la mentalità del settore giovanile".

Cosa cambierebbe nell'approccio di quel mercato?
"E' sempre più facile dare dei giudizi dopo che le cose avvengono. Adesso conosco molto meglio il club e la squadra. Ovviamente così è più facile avere un'organizzazione migliore e prepararsi nel modo migliore per la finestra di mercato. Quest'estate è stata difficile. Il passato non si può cambiare. La risposta è stata questa finestra di mercato".

Gregucci e Foti potrebbero essere squalificati. Avete un piano per ovviare a questa situazione?
"Il piano A è che non vengano squalificati gli allenatori. Abbiamo un piano per tutti gli scenari ma speriamo di non averne bisogno".

Un messaggio per i tifosi?
"Per noi la Sampdoria non è solo un club, una società. Ovviamente vogliamo dare qualcosa indietro ai tifosi. La situazione è pesante e ci influenza tutti. Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi di essere sampdoriani".

Quanto è stato "investito" nelle cessioni?
"C’è sempre una negoziazione con ogni giocatore per capire se c’è la volontà di rimanere o no ma ogni caso è a se stante, ma a volte bisogna dare qualcosa per ricever qualcosa in cambio. ovviamente siamo riusciti a far uscire qualche giocatore per acquistare qualcuno. Ovviamente si è sempre in una posizione migliore in fase di negoziazione quando sei in una buona posizione di classifica, è più difficile se sei in una situazione diversa".

Barak?
"Ovviamente abbiamo alte aspettative per tutti, soprattutto per i giocatori. Sono sicuro che anche Barak abbia altre aspettative da sé stesso. L'obiettivo mio e di Andrea è creare una squadra competitiva con nuovi giocatori che possono portare concorrenza".

Brunori sta incidendo poco.
"Ci sono alte aspettative per Brunori per quando fatto in passato. Ora sta allo staff trovare la posizione corretta ma anche a lui stesso di adattarsi".

Infine una chiosa sullo stadio: "E' sempre difficile quando hai anni alle spalle come quelli che la Samp ha vissuto ultimamente perché va un po' a influenzare la cultura considerate tutte le sconfitte fatte dalla squadra. Lo stadio è uno dei più belli dove si può giocare ma può essere uno stadio difficile visti gli ultimi risultati. L'aspirazione nostra è creare una squadra ambiziosa".

Articoli correlati
Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"... Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"
Samp, Fredberg: "Contestazione fa parte del calcio. Vorrei essere giudicato per il... Samp, Fredberg: "Contestazione fa parte del calcio. Vorrei essere giudicato per il mio lavoro"
Sampdoria, Fredberg: "Avremo una cifra importante per fare un mercato aggressivo"... Sampdoria, Fredberg: "Avremo una cifra importante per fare un mercato aggressivo"
Altre notizie Serie B
Sampdoria, Fredberg: "Quest'estate è stata difficile, la risposta è stata questo... TMWSampdoria, Fredberg: "Quest'estate è stata difficile, la risposta è stata questo mercato"
Mantova, Dembele: "Modesto? Mi ricorda Juric. Hanno un modo simile di allenare" Mantova, Dembele: "Modesto? Mi ricorda Juric. Hanno un modo simile di allenare"
Mantova, Meroni: "Club che ha voglia di crescere. Bari? La Serie B non fa sconti"... Mantova, Meroni: "Club che ha voglia di crescere. Bari? La Serie B non fa sconti"
Padova, Mirabelli sul mercato: "Accontentato Andreoletti in tutto. Grazie alla proprietà"... Padova, Mirabelli sul mercato: "Accontentato Andreoletti in tutto. Grazie alla proprietà"
Samp, Manfredi raggiunge quota 62. Sono il numero di giocatori acquistati in 3 anni... Samp, Manfredi raggiunge quota 62. Sono il numero di giocatori acquistati in 3 anni
Spezia, Nagy ad un passo dal Ferencvaros. In entrata fatta per Hamse Shagaxle Spezia, Nagy ad un passo dal Ferencvaros. In entrata fatta per Hamse Shagaxle
Virtus Entella, a rischio la trasferta a La Spezia. Oggi alle 12 la decisione del... Virtus Entella, a rischio la trasferta a La Spezia. Oggi alle 12 la decisione del GOS
Bari, Maggiore e Partipilo separati in casa. Si va verso l'esclusione dalla lista... Bari, Maggiore e Partipilo separati in casa. Si va verso l'esclusione dalla lista
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
3 Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"
4 Milan, Allegri: "Sì, è la miglior versione di Rabiot. Saelemaekers? Spero per il Pisa"
5 Inter e Milan hanno investito su due dei migliori giocatori della B per il futuro
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Immagine top news n.1 Il tifoso ferito ha perso due falangi. E non è lo stesso che ha lanciato il petardo ad Audero
Immagine top news n.2 Lazio, occhi già al mercato di giugno: prenotato Pedraza, ora la stretta per Diogo Leite
Immagine top news n.3 Che giocatore è Bryan Zaragoza? La Roma aspetta di vedere il suo Conceiçao
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: solo il Como meglio del Milan! In picchiata il Bologna...
Immagine top news n.5 Stato di forma: Inter prima, poi la Juventus. Che momento per Cagliari e Udinese!
Immagine top news n.6 Inter-Torino, le probabili formazioni: Bonny con Pio, Baroni presenta tanti nuovi arrivi
Immagine top news n.7 Allegri sorride, Italiano no. E Nkunku si prende una rivincita su chi lo voleva fuori dal Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ambrosini: "L'Inter ha l'urgenza di vincere lo Scudetto, il Milan no. Se arriva così al derby..."
Immagine news Serie A n.2 Svizzero di Setubal, un mancino tuttofare per Grosso: Sassuolo, chi è Ulisses Garcia
Immagine news Serie A n.3 Da Zaragoza in giù: tutti gli affari della Roma col Bayern. Il più costoso è una cessione
Immagine news Serie A n.4 Il caso dell'Inter è diverso dagli altri 4. E le parole di Marotta possono aver avuto un peso
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Basic per quanto aspetterà? Intanto Sarri continua a spingere per il rinnovo
Immagine news Serie A n.6 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Fredberg: "Quest'estate è stata difficile, la risposta è stata questo mercato"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Dembele: "Modesto? Mi ricorda Juric. Hanno un modo simile di allenare"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Meroni: "Club che ha voglia di crescere. Bari? La Serie B non fa sconti"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Mirabelli sul mercato: "Accontentato Andreoletti in tutto. Grazie alla proprietà"
Immagine news Serie B n.5 Samp, Manfredi raggiunge quota 62. Sono il numero di giocatori acquistati in 3 anni
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Nagy ad un passo dal Ferencvaros. In entrata fatta per Hamse Shagaxle
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Melara: "A gennaio serviva solo puntellare la rosa. Siamo competitivi"
Immagine news Serie C n.4 Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, reintegrato Giulio Frisenna. "Vi spiego cosa è accaduto negli ultimi giorni"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Degli Esposti: "Arrivati elementi importanti. Supereremo il momento difficile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.3 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano