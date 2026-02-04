Serie A, la Flop 11 dopo 23 giornate: Ahanor e Pezzella le novità, Pongracic fra i peggiori
TUTTO mercato WEB
Diverse novità nella Flop 11 di Serie A dopo 23 giornate. Con il rosso rimediato dopo 8 minuti, Honest Ahanor torna ad essere uno dei difensori con la media voto più bassa. Confermato Pongracic in difesa, l'altra novità di giornata è Giuseppe Pezzella della Cremonese. A centrocampo fra i peggiori spicca il nome di Marius Marin del Pisa.
Maduka Okoye (Udinese) 5.50
Honest Ahanor (Atalanta) 5.71
Marin Pongracic (Fiorentina) 5.60
Giuseppe Pezzella (Cremonese) 5.74
Valentino Lazaro (Torino) 5.73
Simon Sohm (Bologna) 5.38
Cher Ndour (Fiorentina) 5.50
Marius Marin (Pisa) 5.38
Santiago Pierotti (Lecce) 5.66
Amin Sarr (Hellas Verona) 5.34
Boulaye Dia (Lazio) 5.75
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Insigne: "Il Pescara mi ha lanciato, ora voglio regalare la salvezza. Napoli? C'è stato un contatto"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile