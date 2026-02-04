TMW Insigne: "Il Pescara mi ha lanciato, ora voglio regalare la salvezza. Napoli? C'è stato un contatto"

“Sono strafelice di essere qui, avevo avuto altre proposte, ma ho fatto una promessa al presidente. In Serie B sarei venuto solo a Pescara. Questa squadra mi ha lanciato nel grande calcio e ora voglio regalare la salvezza”. L’attaccante Lorenzo Insigne in conferenza stampa ha parlato così del suo ritorno nella piazza a cui lo legano i dolci ricordi della promozione in Serie A sotto la guida dei Zdenek Zeman.

Spazio poi all’ipotesi di un ritorno al Napoli, il club della sua città dove è cresciuto e ha giocato per un decennio (122 reti in 434 presenze) vincendo due Coppa Italia e una Supercoppa: “C’è stato un contatto e avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis, ma non se n’è fatto nulla”.

L’esterno offensivo classe '91 si sofferma poi anche sulla sua condizione: “Fisicamente sto bene, mi sto allenando con la squadra e seguo una tabella personalizzata. - spiega Insigne svelando un retroscena – Vi racconto una cosa: con il Mantova Gorgone mi ha chiesto anche solo 10 minuti ma non volevo rovinare tutto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi”