TMW Pescara, Foggia: "Squadra ribaltata per la salvezza. La difficoltà è stata aspettare Insigne?"

“C’è ben poco da presentare, conoscete bene i giocatori. A mio parere la squadra è stata quasi ribaltata per l’obiettivo salvezza che abbiamo in mente dall’inizio. Il campo dirà la verità, io sono veramente contento". Il direttore sportivo del Pescara Pasquale Foggia in conferenza stampa parla così degli otto nuovi acquisti - fra cui spiccano i ritorni di Davide Bettella in difesa, Gaston Brugman a centrocampo e soprattutto Lorenzo Insigne in attacco - togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.

"Invito tutti di presentarsi al campo per giudicare con i propri occhi. - prosegue il dirigente abruzzese - La difficoltà quale è? Aspettare Lorenzo qualche settimana? Venite a vedere con i vostri occhi se i giocatori sono pronti. Invito tutti a dare un supporto non a fare polemica. Barba non si è spostato, per il resto sono stracontento. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa con Gorgone. Nuovi assetti? Deciderà il mister”